Étudiants honorés

Le 27 novembre dernier, en reconnaissance de leur implication, six diplômés du cégep Édouard-Montpetit ont reçu une bourse de la Coop Édouard-Montpetit de 750$ chacune.

Que ce soit dans les sports, les activités socioculturelles, les groupes étudiants, les séjours d'études ou les stages internationaux, ils ont choisi de vivre leur engagement avec passion.

Benjamin Messier, représenté par son père, Ariane Boyer, Meriem Khatem et Catherine Vercheval, diplômés du campus de Longueuil ainsi que Maxime Brissette et Martin Racine, diplômés de l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) sont unanimes : l'implication étudiante a changé le visage de leur séjour au Cégep.

L'engagement est un réel facteur de motivation pendant le parcours scolaire des étudiants. « Cela fait du bien d'avoir autre chose que nos cours lorsqu'on étudie. Je trouve cela ironique de recevoir une bourse alors que c'est moi qui aurais dû payer pour avoir la chance de m'impliquer autant dans quelque chose que j'aimais faire », a partagé Martin Racine, finissant du DEC-BAC en génie aérospatial de ÉNA.

« Cela fait plus de 50 ans que la Coop Édouard-Montpetit est impliquée dans les activités du Cégep, a rappelé la directrice générale de la Coop, Josée Grégoire. Cette année encore, nous sommes très heureux et fiers de contribuer à la réussite des étudiants. »

En plus des bourses remises par la Coop Édouard-Montpetit, le programme de reconnaissance Odyssée permet aux étudiants de voir leur engagement reconnu par une mention au bulletin. La Coop Édouard-Montpetit, qui était représentée par son président, Jérémi Guérin, offre une gamme variée de produits et services.

