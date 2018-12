70 000$ pour la réussite scolaire

Grâce à la mise sur pied de la nouvelle Fondation Telus pour un futur meilleur, Telus prévoit remettre en 2018, 2,5 millions de dollars à des organismes du Grand Montréal et des régions voisines qui mettent en oeuvre des projets technologiques et sociaux voués aux jeunes.

Alloprof fait partie des organismes soutenu par Telus, les membres de son équipe et ses clients. Au cours du mois de septembre, Telus a remis 20$ à Alloprof pour chaque mise en service ou renouvellement effectué dans le Grand Montréal. Telus a récemment visité l'équipe d'Alloprof pour lui remettre le montant amassé par cette initiative, 70 000$.

« Concrètement, grâce à ce don de 70 000$ de Telus, Alloprof pourra aider 581 000 fois les élèves du Québec à mieux comprendre leurs notions scolaires et à entrer en classe la tête haute, prêts à apprendre de nouvelles choses », se réjouit Sandrine Faust, première enseignante d'Alloprof et directrice générale. Elle rappelle aussi que les services de l'organisme contribuent à améliorer le sentiment d'efficacité, l'autonomie et la motivation, trois facteurs de persévérance et de réussite scolaires.

Étaient également présents Sophie Thibert, directrice, partenariats et administration Alloprof; Sabrina Larin, conseillère aux partenariats chez Telus; Simon Laurent, enseignant en mathématiques; Pascal Bonaldo, responsable de soirée et enseignant en univers social; Bachir Bouyadjera Abdallah, enseignant en mathématique, et Véronick St-Pierre, enseignante en français.