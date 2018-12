Projets juridiques honorés

Pro Bono Québec a dévoilé le 20 novembre dernier les lauréats de la Médaille de Saint-Yves 2018. Cette année, deux catégories - individuelle et institutionnelle - permettent de décerner la Médaille à autant de lauréats : Me Jean-Pierre Ménard pour le volet individuel et la Clinique juridique itinérante pour le volet institutionnel.

Me Jean-Pierre Ménard est reconnu depuis 30 ans pour son engagement pro bono envers des personnes et des familles particulièrement vulnérables, afin de dénoncer les inégalités dont elles sont victimes. Ses actions ont renforcé la reconnaissance et la mise en oeuvre des droits des usagers du système de santé.

La Clinique juridique itinérante (CJI) est un OSBL dont le directeur général est Donald Tremblay. Sa mission est de promouvoir l'accès à la justice auprès des personnes démunies, itinérantes et marginalisées qui se retrouvent souvent désemparées devant la complexité de l'administration de la justice.

La Médaille de Saint-Yves est remise annuellement en reconnaissance de l'apport exceptionnel d'un-e avocat-e, d'un cabinet ou d'un organisme en matière de services juridiques pro bono, et ce, depuis 2010. La remise de cette reconnaissance a eu lieu le 20 novembre, à l'occasion de la cérémonie de remise spéciale de l'attribution de la distinction Avocat émérite du Barreau du Québec.

La Médaille est nommée en l'honneur de Saint-Yves, saint patron de toutes les professions de justice et de droit, notamment celle d'avocat. Né en Bretagne (1250-1303), on le représente généralement avec, dans une main, une bourse représentant l'argent qu'il a donné aux pauvres au cours de son existence et, dans l'autre, un parchemin rappelant sa charge de juge ecclésiastique.