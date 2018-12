50 000$ pour l'Hôpital de Lachine

L'événement a permis d'amasser 50 000$ net. Les fonds récoltés serviront à acheter de nouveaux équipements pour l'Hôpital de Lachine du CUSM.

M. Chapleau et Aislin (Terry Mosher) ont raconté des histoires à propos des politiciens et des personnalités qu'ils ont dessinés durant toute leur carrière, et ils ont parlé du processus qui mène à la création d'une nouvelle caricature chaque jour. « Les gens sont très intéressés par la caricature, alors nous avons simplement eu une conversation avec l'auditoire », explique M. Mosher.

La présentation a été suivie d'une séance de questions et réponses, et M. Aislin et M. Chapleau sont restés bien après le spectacle pour rencontrer les spectateurs, prendre des photos et signer des autographes.

« Ça faisait un certain temps que je voulais faire ça, et nous avons enfin réussi à l'organiser grâce à mon ami Serge », rapporte M. Mosher, qui vit à Lachine depuis longtemps. « C'est pour mon hôpital local, c'est un formidable hôpital et c'est un plaisir de faire ça. Très franchement, je prends de l'âge, et c'est bien d'être agréable avec votre hôpital local. »