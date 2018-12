263 000$ pour le cancer

L'événement, présenté par Kevric et le Groupe Maurice, a offert aux 380 convives un cocktail dînatoire, suivi d'un concert de Marc Hervieux. L'animation a été assurée par le porte-parole bénévole de la Fondation, Bruno Pelletier. Les deux chanteurs ont d'ailleurs offert une surprise aux invités en interprétant ensemble une chanson lors de la soirée.

Devant la réussite de cet événement, Marco Décelles, directeur général de la Fondation, a tenu à souligner « l'apport inestimable du comité d'honneur et des partenaires qui ont grandement contribué au succès d'une telle soirée ».

Martine Gaudreault, vice-présidente, Financement Immobilier Québec et Est du Canada chez Otéra Capital, et coprésidente d'honneur de la soirée, a partagé les raisons de son engagement sans faille à la Fondation : « Par mon implication au sein du comité Leadership de la Fondation québécoise du cancer, j'espère permettre à un plus grand nombre de Québécois de connaître cette ressource de chez nous, qui est inestimable. Je suis heureuse de contribuer au développement de cette Fondation. »

Son témoignage a été soutenu par celui de Jean Laramée, vice-président exécutif, développement chez Cominar, et également coprésident d'honneur de la soirée, qui s'est confié sur le sujet : « J'ai moi-même traversé l'épreuve du cancer et heureusement, je m'en suis bien sorti. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour de nombreux Québécois. Lorsqu'on découvre la Fondation québécoise du cancer, on se rend compte à quel point ses services, son offre d'hébergement, la bienveillance de son personnel devraient être mieux connus du public. C'est une vraie source de réconfort pour tous les Québécois qui traversent cette dure épreuve. »

Les invités ont pu apprécier le témoignage d'une bénéficiaire de la Fondation. Caroline Nadeau, une maman de 27 ans actuellement en traitement pour un cancer de l'ovaire, a exprimé sa reconnaissance envers la Fondation : « J'étais soulagée que la Fondation puisse m'aider à rencontrer ces gens qui ont les mêmes enjeux que moi face à la maladie. [...] Lors de nos séances d'art-thérapie avec les autres bénéficiaires, on se comprend, on se supporte et on s'aide énormément. [...] À la Fondation, j'y ai aussi trouvé un précieux soutien de la part des employés de la Fondation. Ils sont dévoués, à l'écoute, emphatiques et si humbles. [...] Un marathon, ça se fait en gang : ça prend un entraîneur, des coéquipiers, des supporters et beaucoup d'entraide. À la Fondation québécoise du cancer, on trouve tous ces outils et tous ces gens sont là pour nous aider à se rendre à la ligne d'arrivée à chacun de nos marathons. »

Cette soirée-bénéfice a clôturé la série Cancerto 2018, qui s'est tenue aux cinq coins de la province. Comme chaque année, l'événement a réuni la communauté d'affaires de chaque région. Que ce soit Marc Hervieux, Maxime Landry, SHINE ou l'Orchestre du Septième Art, tous ont contribué à Cancerto.

L'année 2018 marquera un record pour la Fondation québécoise du cancer : plus de 500 000$ ont été amassés au profit de la Fondation, devant un public de plus de 1600 personnes, dans le cadre de Cancerto. La Fondation tient à remercier tous ceux qui ont contribué au succès de ces 5 soirées.

Depuis sa création en 2012, la série Cancerto a amassé plus de deux millions$ à travers la province. Les fonds amassés ont permis à des milliers de personnes fragilisées par la maladie d'avoir recours à des services et à des programmes qui ont favorisé leur bien-être au quotidien. Présenté sous différents concepts dans les villes de Sherbrooke, Montréal, Québec, Gatineau et Trois-Rivières, Cancerto se veut un hymne à la vie qui allie spectacles variés, moments magiques et rencontres uniques pour rendre hommage au courage des personnes touchées par le cancer.

Depuis près de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.