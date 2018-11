380 000$ pour l'Institut de gériatrie

Réunissant plus de 300 participants en présence de Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, la 9 e Grande soirée Dégustation Découvertes a permis d'amasser 380 000$ au profit de la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal (FIGM).

La soirée a aussi été l'occasion de souligner la contribution d'André Chagnon au Québec, à travers les témoignages de nombreuses personnalités.

« Chaque année, je suis ému par le dévouement des membres du comité de financement et des donateurs qui portent notre cause dans leur milieu et qui contribuent à améliorer la qualité de vie des aînés, concrètement. Les fonds recueillis cette année vont nous permettre de soutenir la recherche sur le vieillissement et la diffusion des connaissances, en plus d'offrir des soins spécialisés aux personnes ayant des problèmes cognitifs. L'espoir de vivre en santé plus longtemps nous concerne tous, et le rayonnement de l'expertise de l'Institut de gériatrie de Montréal nous permet de faire une différence tangible dans les soins offerts aux personnes plus âgées partout au Québec », a déclaré Luc Maurice, président du conseil d'administration de la FIGM et président fondateur du Groupe Maurice.

Animée par la comédienne et animatrice Louise Deschâtelets, l'édition 2018 de la soirée Dégustation Découvertes de la FIGM s'est déroulée sous la présidence d'honneur de Sylvain Prud'homme, président et chef de la direction, Lowe's Canada, qui a souligné : « La Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal est exemplaire parce qu'elle aborde sa mission à la fois par le biais de la recherche, mais aussi par celui de la diffusion des connaissances à tout le réseau de la santé et par les projets qu'elle permet de réaliser sur le terrain. C'est cette approche à la fois scientifique et humaine qui me touche. »

La soirée a donné lieu à un hommage à l'homme d'affaires et philanthrope André Chagnon. Il a fondé Vidéotron en 1964, qui deviendra sous sa gouverne la troisième entreprise en importance dans ce secteur au Canada et la première au Québec. Après la vente de son entreprise, il met sur pied la Fondation Lucie et André Chagnon, la plus importante fondation familiale au Canada, dont la mission est de prévenir la pauvreté en contribuant à la réussite éducative de jeunes Québécois.

Marguerite Blais a déclaré : « André Chagnon est un homme de coeur. L'engagement qu'il a pris avec sa femme Lucie et leurs enfants envers le Québec et envers les jeunes est une inspiration pour nous tous. Au quotidien, il met toute son expérience et toute sa sagesse au service d'une cause qui nous touche et il nous démontre qu'il n'y a pas d'âge pour faire le bien autour de soi. Et parce que cet hommage est rendu dans le cadre d'une soirée au profit de la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal, j'ajouterai que nous avons besoin les uns des autres à tous les âges. »

De nombreuses personnalités ont ajouté leur voix à cet hommage, notamment la chanteuse et animatrice Shirley Théroux, qui a offert une prestation, ainsi que (en ordre alphabétique) la chercheuse Sylvie Belleville, la plongeuse Sylvie Bernier, l'aînée des seize petits-enfants de M. Chagnon, Julie Bérubé, l'animateur et journaliste Pierre Bruneau, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, Jean-Yves Duclos, l'archevêque de Montréal, Christian Lépine, le directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal Kent Nagano, la mairesse de Montréal Valérie Plante, la juge Andrée Ruffo et l'athlète Bruni Surin.

« Il y a trois mots qui me viennent en tête lorsque je pense à vous, M. Chagnon : visionnaire, prévention et pérennité, a dit Sylvie Bernier. C'est un privilège de contribuer à la poursuite de tous vos rêves. »

Julie Bérubé a quant à elle affirmé : « Tu veux toujours améliorer les choses et tu ne te satisfais jamais du statu quo. Ce sont des valeurs que je suis fière de pouvoir transmettre à mes propres enfants. »

Plusieurs autres témoignages sur M. Chagnon ont été donnés.

Était également présente Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

La Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) est porteuse d'espoir pour vieillir en santé. Elle joue un rôle important d'ambassadeur et de partenaire financier majeur de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM). L'IUGM, dont le Centre de recherche est reconnu comme le plus grand centre spécialisé sur le vieillissement de la francophonie, est un acteur incontournable en matière de pratiques cliniques, de soins spécialisés, de promotion de la santé et de la recherche sur le vieillissement et la santé des personnes âgées.