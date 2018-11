103 000$ pour l'Institut de cardiologie

Tous les profits sont remis à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal dans le but d'aider les patients aux prises avec des maladies cardiovasculaires. Cette soirée de réseautage rassemblant plus de 400 jeunes professionnels de tous horizons s'est tenue au 1909 Taverne moderne de Montréal. Encan silencieux, DJ et activités de réseautage ont ponctué la soirée. Kevin Bazinet était également de la fête pour offrir une performance musicale.

Les maladies cardiovasculaires touchent toutes les tranches d'âge. Pour cette raison, de plus en plus de jeunes y sont sensibilisés et souhaitent s'impliquer pour changer les choses. La Soirée HeartBeat est ainsi une occasion de réseauter, mais aussi de faire connaître une cause et une fondation qui font une immense différence auprès de dizaines de milliers de patients.

Le Comité relève de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal est composé d'une vingtaine de jeunes leaders qui souhaitent conscientiser et sensibiliser leur communauté aux enjeux des maladies cardiovasculaires. Sous la coprésidence de Marie-Claude Bergeron et d'Adriana Embiricos, le comité est composé de Christian Bavota, Andréanne Bergeron, Kim Bergeron, Marianne Bousquet-Racine, Janie Brunelle, Dre Julia Cadrin-Tourigny, Ève Dubuc, Patrick Fouquette, Catherine Fournier, Félix Fournier, Justine Hamelin, Jean-Philippe Joyal, Jasmin Labrie, Marie-Laurence Migneault, Olivier Rénald, Sasha Rumbolt, Jonathan Thériault et Guillaume Twigg.

La Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal tient à remercier ses partenaires qui ont contribué au succès de HeartBeat : Hamelin Vrkic Avocats, Lowe's Canada, Sports Rousseau St-Hubert, Développements Montarville, Lavery Avocats, Pomerleau, VIA Rail Canada, Les Entreprises Dominic Payette et 1909 Taverne moderne.

Établie en 1977, la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal a recueilli près de 260 millions de dollars en dons. Ses 27 350 donateurs ont permis de faire des découvertes importantes et de soutenir les spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec.