Distribution de sapins

Avec l'aide des employés de son siège social, l'entreprise québécoise a distribué près de 500 sapins de Noël à des gens dans le besoin. Et l'opération est loin d'être terminée.

Le 23 novembre dernier, près d'une soixantaine d'employés de BMR ont parcouru la Rive-Sud de Montréal pour offrir (et décorer) des sapins dans différents organismes de la région, comme des CPE, des CHSLD, des résidences de personnes âgées, des centres d'hébergement et des écoles primaires. En tout, quinze « escouades spéciales », dont les membres étaient tous vêtus de tuques et de foulards aux couleurs de BMR, ont sillonné les rues de la couronne sud de Montréal afin d'illuminer le Noël de nombreux organismes des villes du secteur.

« Nous avons eu cette idée un peu folle il y a quelques mois. L'objectif premier était bien sûr de redonner à notre communauté, mais surtout d'aller à sa rencontre », explique Stéphanie Couturier, vice-présidente Communications de Groupe BMR. « Nous sommes une entreprise québécoise, et nous en sommes tous très fiers. Le fait d'aller sur le terrain et de jaser avec les gens de chez nous en les regardant dans les yeux s'inscrit parfaitement dans notre philosophie et notre façon de faire. »

Le taux de réponse obtenu est si élevé, tant de la part des organismes approchés que des employés, que Groupe BMR souhaite poursuivre la chaîne de bonté dans son réseau grâce aux marchands propriétaires.

Groupe BMR inc. est une filiale de La Coop fédérée regroupant 310 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Nommée Entreprise de l'année lors du Concours Les Mercuriades 2017, Groupe BMR inc. est le premier joueur québécois en importance dans le domaine de la rénovation et mène ses activités sous les enseignes BMR, La Shop, Unimat, Potvin & Bouchard et Agrizone.