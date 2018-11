Une maison pour les autistes adultes

La Fondation Véro & Louis a dévoilé le 21 novembre dernier les plans et la maquette de la première maison Véro & Louis, dont la construction a débuté ce mois-ci à Varennes, grâce à l'engagement de son maire, Martin Damphousse, et ses concitoyens.

Pouvant accueillir jusqu'à 20 résidents, la maison a spécialement été conçue pour répondre aux besoins uniques des adultes de 21 ans et plus, vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et dont un soutien constant est nécessaire.

Bien plus qu'une maison, la conception a été confiée à la firme d'architectes Atelier TAG qui, afin de réaliser un projet répondant aux nombreux critères très spécifiques, a analysé minutieusement, avec l'aide d'une équipe de l'Université de Montréal, différents types de projets à travers le monde qui répondent à des besoins similaires. Le coût global d'élaboration du projet est estimé à 4,150 millions de dollars. L'ouverture des portes est prévue en décembre 2019.

« Nous tenions à avoir une firme d'architectes créative pour nous accompagner dans notre projet novateur. Celle qui a imaginé les plans de la première maison, l'architecte Manon Asselin, est aussi une professeure reconnue à l'Université de Montréal. Son expérience académique fût fort appréciée pendant tout le processus créatif de la maison. Nous sommes très fiers du résultat et nous avons tellement hâte de pouvoir l'inaugurer ! » mentionne Louis Morissette.

« Je n'avais jamais fait de projets résidentiels, préférant ceux qui ont un impact plus grand sur la société », dit Manon Asselin de l'Atelier TAG. « Quand la Fondation Véro & Louis m'a approchée pour ce projet unique, et que j'ai vu la portée que cette maison aura sur les résidents, sur les milieux proches et sur la société, je me suis sentie interpellée, en tant qu'architecte et mère, par l'engagement, la promesse et l'importance de ce projet.»

Véronique Cloutier et Louis Morissette désirent un projet qui ressemble à une maison, à un chez-soi. L'équipe multidisciplinaire l'a donc conceptualisée ainsi : les espaces communs au premier niveau et les chambres au deuxième étage, comme une maison habituelle. L'espace a été conçu pour répondre aux besoins sensoriels uniques des adultes avec un TSA. Une attention particulière a donc été portée à la lumière, à la température, à l'acoustique et aux matériaux.

Les différents lieux de détente et d'activités permettront de répartir naturellement les résidents au sein du milieu de vie. Chacun pourra trouver le lieu qui correspond le mieux à son état d'âme en termes de dimensions, de lumière, et de connexions avec le reste de la maison.

Actuellement au Québec, il existe des maisons de répit et des services intermédiaires pour les adultes autistes, mais peu de services permanents spécifiques aux personnes vivant avec un TSA sont offerts. La Fondation Véro & Louis s'est donc donnée pour mission d'innover et de concevoir un concept de vie pour les adultes autistes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Ce concept reproductible comprend une maison adaptée, de la recherche, une intégration dans la communauté et surtout le développement de l'autonomie des résidents.

« Le financement est loin d'être terminé. L'objectif de la campagne majeure est ambitieux : 16,9 millions$ pour le développement du concept de vie et pour le reproduire dans 5 milieux différents à travers le Québec. Malgré tout, on doit continuer à avancer, car il y a des centaines de familles qui sont à bout de souffle et qui ont besoin d'aide. Cette urgence d'agir nous incite à persévérer. Nous sommes convaincus que de nombreuses familles, fondations et entreprises nous appuieront », mentionne Véronique Cloutier.

Était également présente à l'annonce Guylaine Guay, marraine de la Fondation Véro & Louis.

La Fondation Véro & Louis désire remercier ses précieux partenaires et fournisseurs, qui les appuient dans le développement du projet : LOWE'S Canada, La Capitale Assurance et services financiers, la Ville de Varennes, Atelier TAG, Xpansion, Stantec, Lexia Immobilier, Norton Rose Fulbright, la Fondation Yvon Lamarre, Fondation Espace-Vie TSA, Fondation Les Petits rois, Guylaine Robert, Geoffrey Harling, les membres de son conseil d'administration et le cabinet de la campagne majeure.

Créée en 2016, la Fondation Véro & Louis a pour objectif de construire et d'offrir aux adultes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, des maisons adaptées à leurs besoins, et ce pour la vie. La première maison devrait voir le jour en 2019