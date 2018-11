92 000$ pour le cancer

Les 650 convives ont pu profiter d'un cocktail dînatoire, suivi d'un spectacle de musique de films mettant en scène l'Orchestre du Septième Art. La somme de 92 000$ qui a été amassée dans le cadre de cet événement.

France Locas, directrice du Centre régional de Québec et des Services Info-cancer, a tenu à remercier « tous ceux qui ont participé à cette soirée et qui ont contribué à son succès ». Elle a aussi souligné l'implication des partenaires Joli-Coeur Lacasse Avocats, Le Groupe Maurice, Desjardins, Desjardins Lincoln, la Fondation SFL Cité de Montcalm, Brassard Goulet Yargeau, Lasik MD et TVA.

« Quand je vous vois tous, je me dis que nous évoluons dans une Fondation bien vivante, humble, mais plus forte que jamais à l'aube de ses 40 ans, et teintée par l'humanisme et la bonté des gens qui la font vivre. Et tout cela n'est possible que grâce à vous! C'est pour cette raison que je tenais à vous remercier d'être ici ce soir : afin de vous rappeler que vous faites partie de la grande famille de la Fondation québécoise du cancer, de ceux qui nous permettent de poursuivre notre mission. » s'est-elle exprimée.

Cette année, la présidence d'honneur était assurée par Céline Plante, avocate et vice-présidente de Joli-Coeur Lacasse Avocats, et Luc Maurice, président-fondateur du Groupe Maurice.

« Le cancer frappe à tout moment. Nos relations d'affaires, nos employés, nos proches, nos amis et leurs familles, tous, nous sommes confrontés, de près ou de loin, à un moment ou à un autre, à un diagnostic de cancer. Récemment, en plus de perdre mon père qui était atteint de cette maladie, j'ai effectué un don de cellules souches à ma soeur atteinte d'un cancer de la moelle osseuse et d'une leucémie myéloïde aiguë. » a confié Mme Plante.

Depuis sa création en 2012, la série Cancerto a amassé plus de 2 M$ à travers la province. Les fonds amassés ont permis à des milliers de personnes fragilisées par la maladie d'avoir recours à des services et à des programmes qui ont favorisé leur bien-être au quotidien. Présenté sous différents concepts dans les villes de Sherbrooke, Montréal, Québec, Gatineau et Trois-Rivières, Cancerto rend hommage au courage des personnes touchées par le cancer.

Depuis près de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.