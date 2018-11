Chercheur honoré

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine a annoncé le 20 novembre dernier que professeur Carl-Éric Aubin, chercheur et chef, Axe Santé musculosquelettique, réadaptation et technologies médicales et Directeur adjoint du Technopôle en réadaptation et technologies médicales, vient de recevoir de la prestigieuse Université d'Aix-Marseille un doctorat honoris causa pour son parcours exceptionnel et son apport à la science.

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en génie orthopédique et de la Chaire de recherche industrielle CRSNG/Medtronic en biomécanique de la colonne vertébrale, Pr Aubin est aussi professeur titulaire au Département de génie mécanique et à l'Institut de génie biomédical de l'École Polytechnique de Montréal.

« Notre institution se réjouit de voir l'excellence québécoise rayonner bien au-delà de nos frontières, et le diplôme décerné au Professeur Aubin s'inscrit dans ce succès si mérité, dans une discipline peu connue du grand public et pourtant si essentielle », a déclaré Isabelle Demers, présidente-directrice générale par intérim du CHU Sainte-Justine.

« Je tiens à saluer la contribution de beaucoup de gens qui se sont mobilisés autour de moi. Cet honneur vient aussi reconnaître l'importance de l'innovation ouverte et des partenariats structurants. Chaque réalisation transforme progressivement les soins et la qualité de vie des personnes ciblées par nos recherches, et c'est surtout de ça dont je suis fier en recevant cette reconnaissance », a pour sa part déclaré Pr Aubin.

Les recherches de Pr Aubin couvrent l'étude et la modélisation biomécanique de la colonne vertébrale pour diverses pathologies de déformations (scoliose, spondylolisthésis) ou pathologies dégénératives (sacro-iliites, problèmes posturaux), ainsi que l'évaluation, la conception et l'optimisation des traitements orthopédiques (corsets, instrumentations chirurgicales, implants) afin de les rendre plus efficients et moins invasifs. Il a mis au point une plateforme de conception et de fabrication assistée par ordinateur, de simulation et d'optimisation d'orthèses.

Dr Aubin a aussi contribué à la mise sur pied d'un Laboratoire international associé, le iLab-Spine en biomécanique et imagerie du rachis, auquel participent huit établissements en France et au Québec, dont l'Université Aix-Marseille qui lui a décerné le doctorat honoris causa. Le iLabSpine permet de soutenir l'animation scientifique et l'encadrement d'étudiants autour de thématiques reliées à la prévention et au traitement de la colonne vertébrale en orthopédie et traumatologie, ainsi que la mutualisation d'expertises et plateformes spécialisées.

Le Dr Aubin a publié plus de 185 articles dans des revues scientifiques, 75 articles dans des livres édités et plus de 600 abrégés publiés dans des revues scientifiques ou actes de conférences, et il est coauteur de 7 brevets. Il a reçu plusieurs prix, dont le Prix Innovation 2017 du CHU Sainte-Justine, le Prix d'excellence en recherche et innovation 2016 de Polytechnique Montréal, le Prix Jacques-Rousseau pour la multidisciplinarité de l'Association francophone pour le savoir (2015) et le Prix d'excellence Jeune chercheur de la Fondation des étoiles (2010). Pr Aubin a formé plus de 90 étudiants à la maîtrise et au doctorat et plus d'une vingtaine de postdoctorants, dont plusieurs détiennent des postes importants dans des universités, entreprises et instituts au Canada, aux États-Unis et en Europe.

