Entreprise honorée

Triotech, un leader québécois dans le marché des attractions interactives et immersives, a remporté deux prix lors du Gala à l'exportation MercadOr Québec qui a eu lieu le 7 novembre dernier à Laval.

Cet événement, organisé par Commerce International Québec, souligne les réalisations d'entreprises québécoises exportatrices. Triotech s'est d'abord illustrée dans la catégorie Diversification de marchés en raison de l'importance de ses ventes à l'international. Elle a ensuite obtenu le prix d'Exportateur de l'année, la plus prestigieuse distinction, remis à un lauréat d'une des six catégories qui se démarque pour ses exportations et est considérée comme un modèle pour ses pairs.

Étaient notamment présents Gabi Salabi, chef de la Direction Commerciale, Triotech; Christopher Skeete, député de Sainte-Rose à Laval et adjoint parlementaire du premier ministre responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise; et Sylvain Larose, chef des Finances et de l'Administration, Triotech.