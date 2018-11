2,4 millions pour l'Université de Sherbrooke

« La Banque Nationale est fière d'annoncer un don de 2,4 M$ à l'Université de Sherbrooke pour soutenir son accélérateur technologique. Nous sommes une institution qui a été fondée il y a près de 160 ans, par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs. C'est donc tout naturel pour nous de contribuer au développement économique et social en accélérant la création et l'essor des entreprises technologiques d'ici », soutient Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Outre son engagement de 2,4 M$, la Banque Nationale apportera également sa contribution à l'écosystème de l'ACET, en offrant du mentorat auprès des entrepreneurs. La Banque Nationale fournira également des outils et services financiers adaptés aux particularités des jeunes entreprises technologiques.

L'ACET offre un écosystème et un réseau d'accompagnement unique pour maximiser les chances de réussite de la relève entrepreneuriale.

Le don de la Banque Nationale s'inscrit dans le cadre de la campagne d'Avenirs et de passions de l'Université de Sherbrooke. « Pour l'UdeS et pour l'ACET, cette contribution de la Banque Nationale arrive à point nommé pour nous aider à absorber la forte demande d'encadrement de la part des jeunes entrepreneurs. L'ACET est en effet victime de son grand succès », explique le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette. Pour lui, « il s'agit beaucoup plus qu'un don. C'est un partenariat stratégique qui permettra aux entreprises soutenues par l'ACET de profiter de l'expertise et des services spécialisés de la Banque Nationale ».

Étaient aussi présents à l'annonce le président de la Fondation de l'Université de Sherbrooke, Me Luc Borduas, et la première vice-présidente à la direction, Particuliers et Marketing, à la Banque Nationale, Lucie Blanchet.

Pour Ghyslain Goulet, président-directeur général de l'ACET, ce partenariat s'avère capital pour la poursuite de la mission de son organisation : « À ce jour, grâce à des partenaires de longue date, nous avons accompagné plus de 80 projets d'entreprises portés par des jeunes universitaires rêvant d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, grâce à la Banque Nationale, l'ACET pourra continuer son plan de match pour stimuler l'entrepreneuriat technologique et permettre aux entreprises accompagnées de croître et de s'illustrer sur la scène nationale et internationale ».

Depuis sa création en 2011, l'ACET a accompagné 80 projets d'entreprises dans divers secteurs technologiques, issues pour la plupart des travaux de recherche des étudiants et des professeurs de l'Université de Sherbrooke, et ces projets ont généré plus de 260 emplois. L'ACET s'inscrit dans la stratégie Innovation, Partenariats, Entrepreneuriat de l'UdeS qui alimente l'écosystème entrepreneurial de Sherbrooke et du Québec.

La campagne D'avenirs et de passions de l'UdeS a pris fin le 18 octobre dernier et a permis de recueillir plus de 115 M$, incluant le don de la Banque Nationale. Cette sixième campagne est la plus ambitieuse réalisation philanthropique depuis la création de l'Université de Sherbrooke. Cette campagne historique a mis de l'avant des projets d'envergure qui ont des retombées dans toutes les sphères de la société.

Forte d'un actif de 258 milliards de dollars au 31 juillet 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés.