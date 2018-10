206 000$ pour les jeunes

Cette soirée-bénéfice au profit du 2159 a été organisée par Rénald Grondin, président FTQ-Construction, Sylvain Vallée, président de Démo Spec, Isabelle Côté, présidente directrice générale de Coffrages Synergy, Eugène Cirillo, président de Peintres Filmar et Denis Mimeault, président de Promotions Universelles.

Plus de 206 000$ ont été amassés, presque le double du montant de l'an dernier. La soirée a réuni plus de 675 travailleurs du domaine de la construction. Tous ces gens étaient sur place avec une mission commune : aider les jeunes en difficulté.

L'évènement a eu lieu au Centre des congrès et banquets Renaissance à Montréal et fut animé par Hugo Girard, ancien homme fort, animateur de télévision et ambassadeur de BMR. Quelques personnalités connues du milieu culturel, sportif et politique se sont également jointes à la soirée.

Le 2159 est le volet jeunesse d'Action Nouvelle Vie, un organisme oeuvrant sur la Rive-Sud de Montréal depuis plus de 25 ans. La mission première du 2159 est d'intervenir auprès des jeunes à risque afin de prévenir et contrer l'itinérance, la délinquance et l'exploitation sexuelle.

Par le biais d'ateliers, d'interventions individuelles et de l'hébergement, Le 2159 vise à briser l'isolement et développer l'autonomie des jeunes de 15 à 25 ans. La majorité des 150 jeunes qui ont bénéficié des services du 2159, dans la dernière année, proviennent du réseau des Centres jeunesse.