Neuf tonnes de vêtements

Ces vêtements ont été recueillis depuis que la boîte « Transat » a été déposée dans les couloirs de l'édifice au niveau B du mail, dans la rue Léo-Pariseau à Montréal.

« Nous avions été approchés par Transat afin de solliciter la Société de Saint-Vincent-de-Paul afin de pouvoir avoir une boite pour la récupération de vêtements », explique Michel Renaud, directeur d'Immeuble, Gestion Redbourne PDP inc.

Chaque semaine, depuis le 19 mars, la Société de Saint-Vincent de Paul a recueilli le contenu de la boîte. Chaque voyage a permis de récolter une quarantaine de sacs de 15 lbs. Ce sont des bénévoles, issus du projet de « Bénévolat corporatif », qui en ont fait le tri.

Les objets recueillis sont revendus à petits prix dans les 23 magasins de la Société de Saint-Vincent de Paul et les recettes des ventes permettent de financer ses programmes d'aide alimentaire, de persévérance scolaire et de réinsertion professionnelle.

«Nous sommes extrêmement heureux de constater la grande collaboration de nos occupants et le succès associé », poursuit M. Renaud. La Société souhaiterait que ce projet puisse se répandre et que chaque tour à bureaux du centre-ville de Montréal détienne sa boite de récoltes de vêtements.

La Société de Saint-Vincent de Paul est un des premiers organismes d'entraide fondé au Québec, en 1848. Elle est enracinée dans les différents quartiers de Montréal, Laval et dans la MRC de L'Assomption. Comptant plus de 1000 bénévoles et 68 points de service, les interventions de la Société sont axées sur l'écoute, la référence, le soutien et l'accompagnement des personnes les plus vulnérables. Fondées sur l'implication citoyenne des bénévoles et leur volonté de créer des liens, ses actions favorisent la dignité, l'autonomie et l'intégration à la collectivité des personnes à travers l'aide alimentaire, des programmes de persévérance scolaire et d'insertion sociale, ainsi que par l'accès aux biens de première nécessité. Cela représente près de 35 000 aides octroyées chaque année.