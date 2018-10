36, 5 millions pour Maisonneuve-Rosemont

Au cours des cinq dernières années, 36,5 millions$ ont été amassés pour soutenir des projets majeurs, tels que la création du Centre intégré de cancérologie, lequel fut porté par Mme Michel, ambassadrice de coeur de la Fondation, ainsi que le Centre du Savoir, qui regroupe des laboratoires de formation et de perfectionnement.

De plus, plusieurs initiatives de soins aux patients ont vu le jour grâce à cette campagne. Mentionnons notamment : le projet CARs, un traitement du cancer unique grâce à la thérapie cellulaire ; la Chaire Fondation Caroline Durand de l'Université de Montréal en thérapie cellulaire des maladies de l'oeil ; le projet en santé mentale, qui favorise une meilleure prévention du suicide chez les jeunes de l'est de Montréal ; le projet en prévention, sensibilisation et promotion de saines habitudes de vie chez les 0 à 17 ans ; et l'Unité de médecine familiale, qui favorise un accès rapide et flexible à la clientèle.

« Ensemble, nous avons réalisé de grands projets pour l'HMR, pour la population de l'est de Montréal et pour l'avancement d'une recherche de pointe, qui profitera à toute la population québécoise », a déclaré Pierre Nelis, président du conseil d'administration de la Fondation HMR. « Nous exprimons notre plus sincère reconnaissance aux coprésidents de campagne, aux membres du cabinet et des comités organisateurs des événements-bénéfice, ainsi qu'à l'ensemble des donateurs. Un merci tout particulier est adressé à Dominique Michel, qui a permis à la Fondation HMR de rayonner sur toutes les tribunes. »

« Nous sommes sincèrement reconnaissants de tout l'appui reçu. Merci à tous ceux et celles qui se sont investis auprès de nous et qui ont cru en cette cause en acceptant d'appuyer ce grand hôpital. Nous sommes fiers des sommes amassées, et surtout, fiers de ces initiatives bien concrètes dont bénéficieront les patients de l'HMR », ont déclaré les coprésidents de la campagne de financement, Christiane Germain, coprésidente du Groupe Germain, et Denis Berthiaume, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation, Mouvement Desjardins.

Les invités ont été accueillis par Lulu Hughes et la chorale du Fonds Croire, qui rassemble des choristes qui sont ou ont été traités à l'HMR pour un cancer. Dominique Michel, ambassadrice de coeur de la Fondation HMR, a déclaré : « Mille fois merci ! J'espère sincèrement que cette formidable mobilisation créée par la campagne J'appuie Dodo demeurera bien vivante, afin de continuer à soutenir le meilleur de la médecine de demain, dès aujourd'hui !»

Etaient également présents Yvan Gendron, président-directeur général du CIUSSS de l'Est-de-l' Île-de-Montréal, et Lucie Drapeau, directrice générale, Fondation HMR.

Partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. La Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche. La Fondation sollicite le soutien financier d'individus, de fondations privées, de partenaires et d'entreprises.