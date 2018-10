249 000$ pour Armand-Frappier

La soirée a été l'occasion de réunir des centaines de philanthropes, acteurs et décideurs de la communauté des affaires pour sensibiliser les entreprises et les particuliers à l'importance d'investir dans la recherche scientifique en célébrant à la fois l'excellence, le progrès et l'innovation en santé publique. Lors de cette soirée historique, 248 840$ ont été amassés en soutien aux chercheurs de la Fondation Armand-Frappier.

« L'année 2018 marque définitivement un événement charnière de l'histoire. La Fondation célèbre ses 40 ans d'existence et les 25 ans de son événement phare, la Fête champêtre, l'année même où la communauté scientifique souligne les 80 ans d'héritage de l'oeuvre du Dr Armand Frappier », souligne Muriel Amar, directrice générale de la Fondation. « Cet événement confirme également l'importance d'investir dans l'économie du savoir au Québec, où la philanthropie joue un rôle primordial pour bâtir un avenir meilleur pour tous. »

Cette année la Fête a été présentée sous le thème naissance-renaissance, soulignant la quête scientifique de réponses aux défis marquant les grandes époques de notre ère. Les convives ont été transportés dans un voyage à travers le temps, initié par l'accueil de la Banque Nationale et marqué par le cocktail swing Desjardins; le tout, agrémenté par les saveurs du Ferreira Café et courroné par les accompagnements de la SAQ. Les donateurs de la Fondation, dont la famille Charron et la famille Beaulieu-Saucier, ont permis, entre autres, d'assurer le succès philanthropique de ce jalon historique.

La Fondation tient également à souligner l'engagement du président de la Fête, Alain Mérieux, ainsi que le travail du comité organisateur.

« Mon père, le Dr Charles Mérieux, avait tissé des liens très forts avec le Dr Frappier dans les années 1940. Il avait d'ailleurs eu l'honneur de présider la première Fête champêtre en 1994. C'est à mon tour de perpétuer la tradition qui unit le Québec et la France, à l'occasion d'une édition toute spéciale de la Fête champêtre, celle de son 25e anniversaire. Nous partageons toujours la même volonté; celle de faire rayonner l'innovation scientifique au service de la lutte contre les maladies infectieuses partout dans le monde », indique M. Mérieux, président de l'Institut Mérieux.

Étaient notamment présents Michel Saucier et Gisèle Beaulieu-Saucier, Robert Bastien, VP Finances, réseau des Caisses et services aux particuliers, Desjardins; André B. Charron, VP Spesinvest, Anthony Ferrara, VP-associé, Sciences de la vie et Santé - Services aux entreprises, Banque Nationale, Clément Joly, président du conseil d'administration, Fondation Armand-Frappier, et Bernard Derome, MC, 25e Fête champêtre.

La Fondation Armand-Frappier contribue activement à la formation d'une relève scientifique qualifiée et à l'avancement de la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la santé. Sa mission, dédiée à assurer la pérennité de l'oeuvre du Dr Armand Frappier, est appuyée par des philanthropes de divers horizons qui reconnaissent la recherche scientifique comme étant une source de solutions aux enjeux sociétaux.

-30-