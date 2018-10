300 000 pour les victimes de cancer

Le Tournoi de golf annuel du Centre de bien-être de l'Ouest-de-l'Île pour personnes atteintes de cancer (aussi connu sous le sigle anglais WICWC), qui s'est déroulé au Club de golf Saint-Raphaël en septembre dernier, a brisé son propre record en recueillant plus de 300 000$.

Ces fonds permettront de continuer à offrir des programmes gratuits pour répondre aux besoins physiques, affectifs et spirituels de toute personne vivant avec le cancer.

« Depuis sa création en 2009, le tournoi a recueilli plus de fonds à chacune des éditions. Les résultats de cette année représentent une augmentation de 27% par rapport à l'an dernier », a déclaré Michael Boychuk, co-président du tournoi. « Je suis très fier du travail accompli par le comité organisateur, en appui au Centre de bien-être de l'Ouest-de-l'Île pour personnes atteintes de cancer, qui a fait de cet événement un succès phénoménal. »

« Le résultat du tournoi témoigne de la façon dont les entreprises et les particuliers peuvent se réunir pour soutenir une cause importante comme celle du Centre de bien-être de l'Ouest-de-l'Île pour personnes atteintes de cancer. Je suis touché personnellement par leur engagement envers le Centre et, en conséquence, envers les malades du cancer à qui le Centre vient en aide, » a ajouté Paul Stinis, co-président du tournoi.

Les autres membres du comité organisateur sont : George Alexopoulos (Belden Inc.), Jay Deakin (Deakin Realty), Stacey Hoirch (BCE/Bell), David Bertrand (RBC Dominion Securities), Matthew Shannon (Quartexx Management), Leslie Machan Jr. (Pension Planning Centre) et Robert Collette (Carstar Pierrefonds).

Près de 200 golfeurs ont participé au tournoi qui commençait par un brunch, suivi par un parcours 18 trous comprenant aliments, boissons et concours à plusieurs trous. La journée s'est terminée par un cocktail et un souper comportant des enchères, de même qu'un tirage. La personnalité de la radio et de la télévision Orla Johannes animait la soirée.

Les commanditaires sont un facteur-clé du succès du tournoi. « Je suis reconnaissante à tous nos commanditaires d'avoir choisi de soutenir le Centre », a déclaré Debbie Magwood, directrice générale du Centre de bien-être de l'Ouest-de-l'Île pour personnes atteintes de cancer. Je remercie également tous les golfeurs, les bénévoles et les donateurs de prix et d'articles mis aux enchères. Leur contribution aura un impact positif sur la vie des malades du cancer. »

Le Centre remiercie le commanditaire du tournoi, Spa Munari, ainsi que ses commanditaires diamant : Belden Canada, Bell Canada, Bimcor, Banque de Montréal, Cadillac Fairview, Canderel, Canso, CIBC, Computershare, Deakin Realty, Deloitte, Gestion Claret, Impression Paragraph, Kingsett Capital, Mercedes-Benz West Island, Fondation Michael & Deborah Boychuk, Morneau Shepell, RBC Marchés des capitaux, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, RBC Gestion de patrimoine, Financière Sun Life, TD Canada Trust, Fondation Tenaquip, Fondation WCPD.

Le Centre de bien-être de l'Ouest-de-l'Île pour personnes atteintes de cancer a célébré son 10e anniversaire le 26 juin dernier. Il a marqué cet important jalon par le lancement de la ligne d'aide « Bien vivre avec le cancer ». Cette ligne téléphonique offre des renseignements, des ressources et du soutien à toute personne aux prises avec le cancer, sans égard à son lieu de résidence.