Pour l'égalité des femmes

À l'occasion d'un cocktail soulignant son 60e anniversaire, le 13 octobre dernier, le Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) a décerné le Prix femmes en action 2018 à Me Christiane Pelchat.

Le CECI décerne ce prix à une personne qui s'est distingué par son engagement indéfectible à la promotion de l'égalité des femmes. Le CECI est un organisme de coopération internationale qui combat la pauvreté et l'exclusion par des projets de développement en Afrique, en Asie et dans les Amériques, depuis 1958.

Fellow de l'Institut d'Études internationales de Montréal, avocate en droit des femmes et consultante en bonne gouvernance et démocratie, Christiane Pelchat a été directrice pays pour le National Democratic Institute (NDI) en Côte d'Ivoire, au Niger et au Sénégal. Elle a effectué des missions en Tunisie, au Mali, au Rwanda, en Guinée Bissau, en Guinée Conakry, au Bénin, au Burkina Faso, au Gabon toujours en appui aux femmes et à leur capacité de prendre leur place dans les lieux de pouvoir. Elle est, en ce moment, consultante pour le compte de l'UMQ auprès des fédérations d'élues et élus locaux en Haïti.

Au Québec, à titre de présidente du Conseil du statut de la femme, on lui doit d'ailleurs la production de l'avis « Droit à l'égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse », qui a amené le gouvernement à modifier la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et pour y renforcer le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes.

« Le jury des Prix du CECI a été impressionné par le parcours unique de Christiane Pelchat et sa carrière dévouée à l'égalité entre les femmes et les hommes, et nous tenions à souligner, par ce prix, l'apport inestimable de son engagement pour l'avancée de la justice sociale et du droit des femmes », a dit Claudia Black, directrice générale du CECI.

« Je suis émue et honorée de recevoir le Prix Femmes en action 2018 du CECI. Mon premier poste à l'étranger je l'ai fait comme coopérante de cette extraordinaire organisation qu'est le CECI depuis 60 ans. Le droit des femmes à l'égalité est loin d'être atteint que ce soir ici ou ailleurs et le travail du CECI : #ceciestmongenre est plus pertinent que jamais», a dit Christiane Pelchat.

Étaient également présents Danielle Lamy présidente du Conseil d'administration du CECI, et Claudio Nunes, récipiendaire du prix Rosario Demers.

Ancienne députée de Vachon de l'Assemblée nationale du Québec, Me Pelchat était déléguée du Québec à Mexico de 2011 à 2014. De 2006 à 2011, elle a été présidente du Conseil du statut de la femme du Québec.

Christiane Pelchat est diplômée de la faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa et de la faculté de droit de l'Université de Montréal. Sa carrière commence par l'administration publique en passant par le journalisme et le droit international.

À la suite du décès de son mari, Serge Marcil, lors du tremblement de terre de janvier 2010 en Haïti, Christiane Pelchat a dirigé l'engagement de la Fondation Serge-Marcil en Haïti. Cette Fondation contribue au financement et à la gestion de l'Orphelinat Serge-Marcil à l'Étang Rey à Haïti. L'Orphelinat abrite et voit à l'éducation d'une cinquantaine de jeunes. Me Pelchat s'y rend régulièrement et elle veille étroitement à la scolarisation, la qualité de l'enseignement et de l'épanouissement des enfants. La Fondation soutient des initiatives vouées au développement de projets structurants dans la communauté.