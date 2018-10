790 000$ pour les femmes dans le besoin

Sous la coprésidence d'honneur de Ronald Dahms, président exécutif d'Optimum Talent, et de Nancy Paquet, vice-présidente Investissement de la Banque Nationale du Canada, l'événement a accueilli 725 convives et a permis de recueillir une somme record de 790 000$ nets.Les fonds amassés contribueront au soutien du programme s'Entreprendre de la Fondation Lise Watier. Ce programme est aujourd'hui offert dans quatre régions du Québec (Montréal, Québec, Laurentides et Montérégie). Il permet aux femmes de bénéficier d'une approche unique de formation et de soutien financier afin de démarrer leur propre entreprise, de retourner aux études ou sur le marché de l'emploi pour sortir de manière durable de la pauvreté.

« Une fois de plus, nous sommes éblouis par l'appui de nos partenaires, commanditaires et invités, qui par leur contribution aident les femmes en situation précaire à atteindre l'autonomie financière. La graduation de la première cohorte de finissantes du Programme s'Entreprendre, désormais reconnu par l'Université Concordia, nous emplit de fierté et nous incite à aller encore plus loin afin de venir en aide à un plus grand nombre de femmes », a déclaré Marie-Lise Andrade, directrice générale de la Fondation Lise Watier.

La soirée-bénéfice était animée par Marc Hervieux. La Fondation Lise Watier tient à remercier Ronald Dahms et Nancy Paquet pour la coprésidence d'honneur, Marc Hervieux, ainsi que tous ceux qui ont fait de cette soirée un franc succès. Ils ont ainsi contribué à permettre à la Fondation de donner une chance aux femmes en situation de précarité.

La Fondation Lise Watier est un organisme philanthropique visant à changer la vie des femmes dans le besoin au Québec. Animée par le désir de leur redonner leur fierté, de les aider à se reprendre en main et à bâtir elles-mêmes un avenir à la mesure de leurs aspirations, la Fondation Lise Watier travaille chaque jour depuis 2009 pour favoriser l'autonomie financière des femmes d'ici. Son programme s'Entreprendre encourage l'entrepreneuriat féminin, l'éducation postsecondaire et le retour à l'emploi comme outils pour sortir de manière durable de la précarité.