115 000$ pour le diabète

Le 28 septembre dernier avait lieu à Montréal l'événement Roulons pour la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile, où plus de 430 employés de la Banque Nationale se sont donnés le défi de pédaler afin d'amasser des fonds pour faire avancer la recherche pour mieux prévenir et éventuellement guérir le diabète de type 1 (DT1).

Plus de 115 000$ ont été recueillis par la Banque avec cette seule activité de mobilisation d'employés.

La Banque Nationale est un partenaire majeur de la FRDJ et elle participe au défi annuel à vélo stationnaire de la Fondation à l'échelle nationale depuis 2004 afin de soutenir la recherche de ce chef de file mondial. La Banque contribue également année après année au Gala Dia-Beat-It de la Fondation.

« Les employés de la Banque Nationale sont des témoins privilégiés du travail remarquable réalisé par la Fondation », a mentionné Pierre Dufour, vice-président, stratégie et exécution marketing de la Banque Nationale. « Depuis plus de 14 ans, nos équipes s'activent pour contribuer à la recherche et au soutien des enfants et de leurs familles. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à faire notre part pour cette cause qui améliore la vie de milliers de jeunes d'ici ».

Notons qu'afin d'impliquer le plus d'employés possible, la Banque Nationale a pour la première fois déployé des vélos au siège social de la Banque et à la succursale Place d'Armes afin de permettre aux employés de participer au défi dans leur lieu de travail.

« Je remercie nos employés d'avoir participé en aussi grand nombre et d'avoir été aussi motivés à vouloir faire la différence », a conclu Pierre Dufour.

Forte d'un actif de 258 milliards de dollars au 31 juillet 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité.