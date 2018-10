49 000 arbres pour le Jour de la Terre

Cette initiative fait suite à l'engagement pris en avril dernier par Lowe's Canada, dans le cadre du déploiement de son programme ECO dans l'ensemble des magasins corporatifs et affiliés participants des enseignes RONA, Réno-Dépôt et Lowe's au pays, de planter un arbre pour chaque produit ECO vendu le 22 avril 2018 (à l'exception des produits forestiers). De la mi-mai à la fin juin, Jour de la terre Québec et Earth Day Canada ont donc planté plus de 48 000 arbres financés par Lowe's Canada sur divers sites en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

« La raison d'être de Lowe's Canada est d'aider les gens à aimer où ils vivent. En encourageant l'achat de produits ECO et en reverdissant nos espaces communs du même coup, nous contribuons à créer un environnement sain et durable dans les collectivités où nous sommes présents, aujourd'hui et pour les générations à venir », explique Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président, Communications, affaires publiques et conformité chez Lowe's Canada.

Pour clore ce grand projet, 22 employés de Lowe's Canada ont participé la première semaine d'octobre la plantation de quelque 600 arbres sur le terrain de l'Agence spatiale canadienne à Saint-Hubert, à quelques minutes du siège social de l'entreprise. « Une des valeurs auxquelles nous adhérons collectivement chez Lowe's Canada est de Faire partie de quelque chose de plus grand et nous sommes heureux de donner à nos employés l'occasion de s'impliquer pour faire une différence dans leur environnement immédiat », ajoute M. Lamoureux.

Cette initiative est le fruit d'une collaboration avec Jour de la Terre Québec et Earth Day Canada, qui ont supervisé la plantation des 48 658 arbres et assureront leur arrivée à maturité.

Lowe's Companies inc. est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNE 50. Elle sert plus de 18 millions de clients par semaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 630 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Dick's Lumber, Contractor First et Ace. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 28 000 employés ainsi que près de 5000 employés au service des marchands affiliés indépendants de RONA.