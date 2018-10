Bourse pour une jeune viologiste

Au terme d'auditions réalisées devant jury, Cassandra Charron, inscrite en concentration musique à l'école secondaire Saint-Edmond à Greenfield Park, a été sélectionnée et a remporté la bourse de 5000$. La remise de la bourse d'études musicales s'est déroulée en ouverture du premier Grand Concert de l'OSDL, au Théâtre de la Ville de Longueuil, en présence de Paul Cmikiewicz, vice-président, et Frank Falvo, président, de Transfab TMS.La bourse Transfab TMS consiste à offrir à un élève, de la troisième à la cinquième secondaire de la Commission scolaire Marie-Victorin, 30 cours privés d'un instrument de musique, donnés par un musicien professionnel. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la série Jeunesse du programme Portée Pédagogique, mis sur pied par l'OSDL en collaboration avec la CSMV en 1999.

Les 30 cours dont bénéficie le jeune talent sont d'une durée d'une heure par semaine, pour une durée de trois ans. Cassandra Charron aura comme enseignante Martine Michaud, violoniste de l'OSDL.

Étaient notamment présents à l'annonce Denyse Thiffault, directrice générale par intérim de l'OSDL, Jean-Marc Léveillé, président du conseil d'administration de l'OSDL, Paul Cmikiewicz, vice-président, Transfab TMS, Frank Falvo, président, Transfab TMS, Martine Michaud, musicienne de l'OSDL et professeure de violon de la boursière, Michel Rocheleau, vice-président du Comité exécutif de la CSMV, et Catherine Pelletier, commissaire de la circonscription 6.

L'entreprise Transfab TMS, de Longueuil, offre cette contribution dans le cadre d'un engagement triennal. Manufacturier situé à Longueuil, Transfab TMS se spécialise depuis plus de 20 ans dans les produits destinés à l'industrie électrique et électronique. L'entreprise s'est dotée d'une responsabilité corporative aux valeurs qui favorisent la croissance personnelle et l'innovation. Ces valeurs, misant sur le développement de capital humain, sont appliquées à la communauté, comme le démontre leur engagement en partenariat avec l'OSDL.

La série Jeunesse (Portée pédagogique), mise sur pied en 1999 en collaboration avec la CSMV, et offerte à toutes les commissions scolaires de la Montérégie, poursuit comme objectif d'initier les jeunes à la musique symphonique et à ses bienfaits, entre autres, pour la persévérance scolaire. À ce jour, plus de 100 000 élèves de la Montérégie ont profité de cette initiative. La série présentera, cette année encore, les matinées symphoniques de cirque le 12 mars 2019 et le 21e Concert du Printemps en juin 2019.

Depuis 20 ans, la CSMV offre des services éducatifs à la population des villes de Brossard, de Saint Lambert et de Longueuil (arrondissements de Greenfield Park, de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil). Elle scolarise annuellement plus de 37 000 élèves, ce qui la positionne parmi les plus importantes commissions scolaires au Québec. La clientèle issue de l'immigration représente 53 % de la population scolaire et provient de 80 pays. 31,1 % des élèves n'ont pas le français comme langue maternelle.

L'Orchestre symphonique de Longueuil a été fondé en 1986 et regroupe 52 musiciens professionnels. L'Orchestre remercie ses subventionnaires : la Fondation Orchestre symphonique de Longueuil, le Conseil des arts et des lettres du Québec, l'agglomération de Longueuil ainsi que le Conseil des arts du Canada.