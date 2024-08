PHOTO HAIYUN JIANG, THE NEW YORK TIMES

Le procès intenté par le gouvernement américain contre les activités de recherche de Google s’est achevé par un jugement selon lequel l’entreprise a agi illégalement pour maintenir un monopole. Mais le défilé des grandes poursuites fédérales remettant en cause le pouvoir des géants de la technologie ne fait que commencer. Survol.

Cecilia Kang et David McCabe The New York Times

Amazon

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Amazon empêche les vendeurs de son site de proposer les mêmes produits sur d’autres sites en ligne à des prix inférieurs.

En septembre dernier, la Federal Trade Comission (FTC) et 17 États ont poursuivi Amazon, l’accusant de protéger un monopole en exerçant une pression sur les vendeurs de sa vaste « place de marché » (Marketplace) et en favorisant ses propres services. Selon la FTC, ces pratiques portent également préjudice aux consommateurs et se traduisent dans certains cas par des « prix artificiellement plus élevés », car Amazon empêche les vendeurs de son site de proposer les mêmes produits sur d’autres sites en ligne à des prix inférieurs.

Un juge du district Ouest de Washington a fixé le procès à octobre 2026.

Amazon a demandé au juge de classer l’affaire et a fait valoir qu’elle offrait souvent des bas prix aux consommateurs et qu’elle ne nuisait pas aux vendeurs de sa place de marché. L’action en justice témoigne d’une « incompréhension fondamentale de la vente au détail », a fait valoir l’entreprise.

La présidente de la FTC, Lina Khan, célèbre dans certains milieux pour un article antitrust publié en 2017 par le Yale Law Journal sur la manière de freiner Amazon, s’est engagée à s’attaquer aux monopoles technologiques.

Amazon a qualifié l’action en justice de « malavisée » et a averti que si la FTC l’emportait, elle « forcerait Amazon à s’engager dans des pratiques qui nuisent réellement aux consommateurs et aux nombreuses entreprises qui vendent dans [son] magasin ».

Apple

PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS « Nous pensons que ce procès est injustifié du point de vue des faits et de la loi, et nous nous défendrons vigoureusement contre lui », a déclaré Apple dans un communiqué.

Le département de la Justice a intenté une poursuite contre Apple en mars, accusant l’entreprise d’utiliser un monopole sur le marché des téléphones intelligents pour bloquer la concurrence, gonfler les prix pour les consommateurs et étouffer la concurrence. Le département s’est associé à 15 États et au district de Columbia pour intenter cette poursuite, après une enquête qui a duré près de deux ans.

Dans cette plainte, déposée auprès du tribunal de district du New Jersey, le département de la Justice affirme qu’Apple a empêché les entreprises de proposer des applications concurrentes à ses produits, comme les applications de diffusion en continu basées sur le nuage, la messagerie et le portefeuille numérique.

La semaine dernière, Apple a déposé une requête en irrecevabilité et a déclaré que ses décisions commerciales n’enfreignaient pas les lois antitrust. La société a également fait valoir que ces décisions permettaient d’améliorer l’expérience de l’iPhone.

« Ce procès menace notre identité et les principes qui distinguent les produits Apple sur des marchés extrêmement concurrentiels », a déclaré Apple dans un communiqué. « Nous pensons que ce procès est injustifié du point de vue des faits et de la loi, et nous nous défendrons vigoureusement contre lui. »

Google

PHOTO ANNEGRET HILSE, ARCHIVES REUTERS En plus de l’action en justice concernant les recherches, le département de la Justice a intenté une poursuite distincte contre Google en janvier 2023 au sujet de la publicité en ligne.

En plus de l’action en justice concernant les recherches, le département de la Justice a intenté une poursuite distincte contre Google en janvier 2023 au sujet de la publicité en ligne. Le procès devrait avoir lieu en septembre.

Le département et huit États ont intenté une poursuite devant un tribunal de la Virginie, affirmant que Google avait acquis des rivaux par le biais de fusions anticoncurrentielles et avait forcé les éditeurs et les annonceurs à utiliser la technologie publicitaire de l’entreprise.

Dans l’affaire des recherches sur laquelle un juge s’est prononcé lundi, ce dernier ordonnera ensuite que des changements soient apportés aux activités de l’entreprise afin de remédier au comportement illégal.

Meta

PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les fusions d’Instagram et de WhatsApp avec l’entreprise déjà propriétaire de Facebook ont privé les consommateurs d’autres plateformes de réseaux sociaux, selon la FTC.

La FTC a intenté un procès à Meta en décembre 2020, accusant l’entreprise d’avoir créé un monopole dans les réseaux sociaux en achetant Instagram et WhatsApp. Les fusions ont privé les consommateurs d’autres plateformes de réseaux sociaux, selon la FTC.

Cette action en justice a connu plus de rebondissements que les autres affaires antitrust liées aux géants technologiques. Elle a été déposée devant un tribunal du district de Columbia avant que l’entreprise ne change de nom pour devenir Meta, en lieu et place de Facebook. En 2021, le juge James Boasberg a rejeté la plainte, estimant que la FTC ne définissait pas correctement le marché qu’elle accusait Meta de monopoliser. Il a toutefois autorisé l’agence à déposer une nouvelle plainte, ce qui a été fait l’année suivante.

La FTC s’est jointe à 40 États pour accuser Facebook d’avoir acheté Instagram et WhatsApp il y a plus de dix ans afin d’écraser illégalement la concurrence qui aurait pu un jour remettre en cause la position dominante de l’entreprise. Les autorités de régulation ont demandé que les transactions soient annulées.

Meta a fait valoir qu’elle n’avait pas acquis Instagram et WhatsApp pour tuer la concurrence et qu’elle avait investi massivement dans le développement d’innovations pour ces applications.

