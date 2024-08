PHOTO JASON HENRY, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

En 2000, un jugement dans une affaire antitrust contre Microsoft a contribué à définir les règles de la concurrence aux États-Unis pour le géant numérique de l’époque.

Steve Lohr The New York Times

À l’époque, un juge fédéral a déclaré que Microsoft avait abusé du pouvoir de monopole de son système d’exploitation Windows et a ordonné la scission de l’entreprise. La scission a été annulée en appel, mais les principales conclusions juridiques ont été confirmées. Il a été interdit à Microsoft d’imposer des contrats restrictifs à ses partenaires industriels et il lui a été ordonné d’ouvrir certaines de ses technologies à des tiers, ce qui l’a empêchée de contrôler à elle seule l’internet.

Plus de 20 ans plus tard, une décision rendue dans une affaire antitrust concernant Google promet, elle aussi, de définir de nouvelles règles pour le secteur technologique. Le juge Amit P. Mehta, du tribunal fédéral du district de Columbia, a estimé lundi que Google avait enfreint les lois antitrust en étouffant ses concurrents dans le domaine de la recherche sur l’internet afin de protéger son monopole.

La défaite de Google pourrait avoir d’importantes répercussions sur la concurrence actuelle. Les autorités de régulation américaines ont également accusé Apple, Amazon et Meta de violer les lois antitrust en favorisant leurs propres produits sur les plateformes qu’elles exploitent et en acquérant des rivaux plus petits.

La décision contre Google et les mesures correctives potentielles qui seront décidées par le juge Mehta sont susceptibles de peser lourdement sur ces dossiers, notamment sur un second procès intenté à Google au sujet de la technologie publicitaire, prévu le mois prochain.

Le jugement Mehta est « un indicateur de ce que d’autres tribunaux pourraient faire », a déclaré Rebecca Haw Allensworth, professeure de droit à l’Université Vanderbilt, qui étudie la législation antitrust. « On peut également s’attendre à ce que d’autres juges lisent cette opinion et soient influencés par elle. »

L’influence de l’affaire Microsoft était apparente dans la décision contre Google. Dans le jugement de 277 pages du juge Mehta, Microsoft apparaît sur 104 pages, à la fois en tant que rival potentiel de Google et en tant que précédent juridique. Google a déclaré qu’elle ferait appel de la décision.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La silhouette de Bill Gates, alors PDG de Microsoft, lors d’une présentation vidéo au lancement du système d’exploitation Windows 95, au mois d’août 1995.

Après des années d’application limitée, le militantisme antitrust a pris son essor ces dernières années, d’abord sous l’administration Trump, puis sous celle de Joe Biden. Les responsables de l’application des lois antitrust au département de la Justice et à la Commission fédérale du commerce, Jonathan Kanter et Lina Khan, ont engagé des poursuites contre les autres géants de la technologie, les accusant d’être des monopoles au comportement illégal.

Toutes ces affaires s’appuient sur la loi antitrust Sherman du XIXe siècle, qui interdit à un monopole d’adopter un comportement visant à contrecarrer la concurrence.

Mais cette loi, conçue pour des entreprises comme Standard Oil, est confrontée au défi permanent d’être appliquée dans un environnement industriel différent et aux nouvelles technologies. Les deux agences ont cherché à tester l’ancienne loi en appliquant de nouveaux arguments juridiques lorsqu’il s’agit des géants de la technologie.

Sans grandes poursuites, « la loi stagnera », a déclaré M. Kanter dans un discours prononcé en 2022. « Le Congrès a conçu la loi antitrust pour qu’elle soit appliquée par les tribunaux. »

Les années Windows

Dans les années 1990, Microsoft était la plateforme numérique dominante, son logiciel Windows contrôlant l’expérience des utilisateurs sur plus de 90 % des ordinateurs personnels. Aujourd’hui, Google a une emprise comparable sur la recherche sur l’internet.

La situation a changé pour Microsoft après qu’un juge a décidé qu’il s’agissait d’un monopole. Les autorités de régulation avaient intenté une poursuite après que le géant du logiciel eut mené une campagne pour tenter d’écraser un nouveau venu, Netscape, la société pionnière en matière de navigateur commercial. Microsoft a intimidé les fabricants de PC en leur imposant des contrats qui les empêchaient de proposer le navigateur Netscape.

En fin de compte, Microsoft s’est vu interdire de restreindre, dans ses contrats, la liberté des fabricants d’ordinateurs d’offrir d’autres logiciels, et a été contrainte d’ouvrir certaines de ses technologies.

Selon certains experts antitrust, le temps, l’argent et l’attention de la direction consacrés à cette affaire, ainsi que le regard défavorable du public, ont eu un effet dissuasif, modérant le comportement de l’entreprise.

Selon Fiona Scott Morton, professeure d’économie à l’École de gestion de l’Université Yale, cela a empêché Microsoft de contrôler le développement de l’internet.

« L’objectif est d’ouvrir la voie à l’innovation future », a-t-elle ajouté.

Lundi, le juge Mehta a estimé que Google avait enfreint la loi en concluant des accords d’exclusivité avec Apple, d’autres fabricants d’appareils électroniques et des éditeurs de navigateurs pour que le moteur de recherche de Google soit automatiquement sélectionné.

Le juge Mehta a félicité l’entreprise pour ses compétences en matière d’ingénierie et ses investissements dans le domaine de la recherche. « Mais Google, écrit-il, dispose d’un avantage majeur et largement invisible sur ses rivaux : la distribution par défaut. »

PHOTO PAUL SAKUMA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS En 2008, Google a dévoilé le navigateur internet Chrome dans le but de contrecarrer la dominance d’Internet Explorer, de Microsoft.

La décision concernant Google est importante, car « elle applique aux grandes plateformes technologiques la notion selon laquelle, si l’on peut être dominant, on ne peut pas abuser de cette position dominante », a déclaré Bill Baer, ancien haut fonctionnaire antitrust du département de la Justice.

Contrairement à Microsoft, Google est une société 100 % internet avec un modèle d’entreprise très différent, reposant principalement sur la publicité plutôt que sur les licences de logiciels.

Dans l’affaire Google, comme dans celle de Microsoft, le tribunal a estimé que les contrats excluaient illégalement les rivaux. Toutefois, les contrats de Google étaient davantage fondés sur la carotte que sur le bâton, offrant aux partenaires industriels des paiements généreux plutôt que des menaces.

Selon les témoignages recueillis par le tribunal, Google a versé aux fabricants de téléphones intelligents et de navigateurs plus de 26 milliards US (36 milliards CAN) en 2021 pour que son logiciel traite automatiquement toutes les requêtes de recherche.

Dans le cas de Google, les données ont été décrites comme un actif vital. Plus il y a de requêtes d’utilisateurs dans un moteur de recherche, plus il y a de données collectées et exploitées pour améliorer les résultats de recherche, ce qui attire encore plus d’utilisateurs et génère plus de données.

« À chaque étape du processus de recherche, écrit le juge Mehta, les données des utilisateurs constituent un élément essentiel qui améliore directement la qualité. »

Selon Washington, les accords de plusieurs milliards de dollars conclus par Google sur les paramètres par défaut ont permis à l’entreprise de bénéficier d’un avantage considérable en matière de données dans le domaine de la recherche. Il a également présenté des études d’économie comportementale qui ont conclu que les gens s’écartaient rarement des paramètres automatiques, même si cela ne constituait pas une tâche technique difficile. Le comportement des consommateurs n’était pas forcé, mais fortement orienté par le pouvoir des paramètres par défaut.

Dans sa décision, M. Mehta a souligné « le pouvoir [des paramètres] par défaut ». Il a cité un témoin expert du gouvernement, Antonio Rangel, professeur de neurosciences, de biologie comportementale et d’économie à Caltech, qui a déclaré que la « grande majorité » des recherches étaient effectuées par habitude.

Devant le tribunal, Google a répliqué que son moteur de recherche était un leader parce qu’il s’agissait d’un produit supérieur, que les données étaient importantes, mais que les logiciels intelligents constituaient son véritable avantage, et que ses contrats étaient des accords librement conclus par ses partenaires de l’industrie.

Mais Google a eu du mal à expliquer de manière crédible pourquoi il avait payé si cher pour obtenir une distribution préférentielle alors que son logiciel de recherche était manifestement la meilleure technologie.

Le gouvernement américain a insisté sur le fait que ces paiements étaient logiques, car ils garantissaient que Google serait le vainqueur et que son monopole serait bien établi.

« C’est ainsi que le gouvernement a raconté l’histoire, et c’est une histoire assez convaincante », a déclaré Herbert Hovenkamp, expert antitrust à l’École de droit Carey de l’Université de Pennsylvanie.

Le juge Mehta va maintenant décider des mesures correctives qu’il doit ordonner pour ouvrir le marché de la recherche à une plus grande concurrence et à de nouveaux innovateurs.

Avant même sa décision, les experts antitrust ont formulé une multitude de recommandations. Elles vont de l’interdiction faite à Google de conclure des accords d’exclusivité pour la distribution de ses recherches et de partager ses données de recherche avec ses concurrents à la scission de son navigateur Chrome ou de son système d’exploitation mobile Android.

« Il s’agit du premier cas significatif de monopolisation contre l’une des entreprises numériques dominantes, c’est très important dans ce sens », a déclaré Nancy Rose, économiste au Massachusetts Institute of Technology.

Cet article a d’abord été publié dans le New York Times.

Lisez l’article dans sa version originale (en anglais ; abonnement requis)