Tout ce que touchent les géants ne se transforme pas en or

Dans quelques semaines, Google lancera de nouvelles versions de son téléphone intelligent sorti il y a huit ans, que probablement peu de gens achèteront. Mais pourquoi donc les géants s’entêtent-ils à proposer des produits qui ne lèvent pas ?

Shira Ovide The Washington Post

Apple serait préoccupé par l’argent qu’il consacre à Apple TV+, son service de vidéo en ligne, dont l’auditoire sur les téléviseurs aux États-Unis est inférieur à ceux de PBS, Xumo et Vudu, selon la société d’analyse des médias Comscore. Si vous vous demandez ce que sont Xumo et Vudu, vous avez compris.

Les dirigeants d’Amazon ont tenté de défendre auprès de leurs patrons les appareils domestiques Alexa, populaires, mais déficitaires, et proposeront bientôt une version payante de l’intelligence artificielle de l’assistant vocal pour tenter de générer plus d’argent, selon le Wall Street Journal (WSJ) et le Washington Post.

Il est réconfortant, en un sens, de constater que les puissantes entreprises américaines du secteur des grandes technologies peuvent se battre pendant des années avec des produits impopulaires ou non rentables – parfois les deux à la fois.

Ces entreprises ont d’autres produits qui connaissent un succès fulgurant, de sorte que quelques ratés ne leur feront pas de tort. Mais les difficultés rencontrées par quelques produits très médiatisés sont emblématiques du fait que ces entreprises ne tiennent pas toujours compte de ce que vous voulez.

L’une des explications est que les génies de la technologie ne sont pas toujours aussi géniaux qu’on le croit (ou qu’ils le croient). Ce contexte peut aider à expliquer pourquoi les produits de la Big Tech peuvent être frustrants, comme des résultats de recherche Google peu utiles ou des comptes Instagram douteux.

Ces produits devraient-ils exister ?

Si vous aviez un kiosque à limonade avec un chiffre d’affaires dérisoire, vous ne le tiendriez probablement pas pendant huit ans.

Mais Google l’a fait.

À peine 5,5 millions de ses téléphones intelligents Pixel ont été vendus l’année dernière aux États-Unis. Cela représente environ 4 % des ventes totales de téléphones intelligents dans le pays, selon les estimations du cabinet d’études IDC. Apple a vendu 12 fois plus d’appareils iPhone.

La bonne nouvelle, selon Nabila Popal, directrice de recherche senior chez IDC, c’est que les ventes de Pixel sont meilleures si l’on ne considère que la catégorie des téléphones à prix élevé. Le Pixel est populaire au Japon. Et le Pixel donne à Google une plateforme où montrer ses nouvelles fonctionnalités, comme la retouche photo assistée par ordinateur, qui pourraient s’étendre plus tard à d’autres types de téléphones.

Il serait également sain que les vendeurs de téléphones intelligents qui dominent le marché américain, Apple et Samsung, aient plus de concurrence pour vous séduire. Je possède un téléphone Pixel et je l’aime bien.

Mais il semble que les gens envoient un message fort indiquant qu’ils ne veulent pas du Pixel en ne l’achetant pas, et Google n’écoute pas.

Google n’a pas souhaité faire de commentaires.

On pourrait dire la même chose des appareils Apple TV et du service Apple TV+.

L’audience de ce service vidéo lancé il y a cinq ans est si faible qu’il ne figure pas dans le classement Nielsen des habitudes des Américains en matière de diffusion en continu de programmes télévisés. Selon les estimations du cabinet d’études eMarketer, parmi les moyens utilisés par les Américains pour se connecter à des services de diffusion en continu sur leur téléviseur, les appareils Apple TV se situent assez loin dans le classement, derrière les appareils Chromecast de Google.

Invitée à s’exprimer, Apple n’a pas donné suite à notre demande.

Vous ne perdez pas grand-chose au change si relativement peu de personnes utilisent les produits de divertissement d’Apple ou achètent un téléphone Pixel.

On peut toutefois penser à ce que l’on risque de manquer lorsque l’argent et l’attention des entreprises sont « volés » par leurs produits peu utilisés. (Une idée peut-être terrible : et si, au lieu de l’Apple TV, l’entreprise fabriquait une imprimante que les gens ne détesteraient pas ?)

La persévérance est une vertu, sauf quand elle ne l’est pas

Les dirigeants d’entreprises technologiques ne manquent pas de citer des exemples de produits et d’idées qui ont échoué pendant des années avant de faire des percées spectaculaires.

Il y a plusieurs dizaines d’années de cela, on prédisait la mort d’Amazon parce qu’il s’agissait d’une mauvaise affaire. L’histoire de Meta est jonchée de fonctionnalités, notamment les Stories sur Instagram et Facebook, dont les gens se sont moqués jusqu’à ce qu’elles deviennent hyperpopulaires.

La patience des grandes entreprises technologiques pour continuer à essayer jusqu’à ce que vous aimiez un produit et qu’il soit financièrement viable peut vous être utile.

Amazon a injecté de l’argent pendant une décennie dans Alexa et dans sa gamme d’appareils domestiques à commande vocale, comme les enceintes Echo. De nombreuses personnes apprécient ces produits, qu’elles utilisent pour écouter de la musique, régler des minuteries, consulter la météo ou amuser les enfants.

Toutefois, cet enthousiasme ne s’est guère traduit par des achats sur Amazon ou par d’autres activités rentables pour l’entreprise. La division « gadgets » d’Amazon a perdu beaucoup d’argent, selon le Wall Street Journal.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Amazon prévoit de commencer à vendre une version remodelée d’Alexa basée sur une nouvelle forme d’IA. Selon Reuters, le Wall Street Journal et Business Insider, certains employés d’Amazon qui ont travaillé sur le projet craignent que peu de personnes ne paient.

Dans un communiqué, Amazon affirme que la version remodelée d’Alexa lui apparaît comme l’occasion de « fournir une assistance encore plus proactive, personnelle et fiable au plus d’un demi-milliard d’appareils équipés d’Alexa qui se trouvent déjà dans les foyers du monde entier ».

Les difficultés rencontrées par Apple dans le domaine du divertissement, par Google dans celui des téléphones intelligents et par Alexa d’Amazon montrent pourquoi certains produits des grandes entreprises technologiques peuvent boiter pendant des années.

De nombreuses entreprises et dirigeants influents sont convaincus que la popularité et les bénéfices finiront par arriver pour leurs produits actuellement mal aimés. Peut-être ont-ils raison – ou peut-être s’agit-il d’un manque d’écoute de la part de leurs clients.

Cet article a été publié dans le Washington Post.

Lisez l’article original (en anglais ; abonnement requis)