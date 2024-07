Essayez la règle 20-20-5 : une pause de 20 secondes toutes les 20 minutes pour fixer un objet situé à au moins 5 mètres. Des pauses plus longues et moins fréquentes font l’affaire aussi.

Les mises en garde contre le temps d’écran visent généralement la santé mentale ou les relations interpersonnelles.

Heather Kelly The Washington Post

Mais tenir un rectangle de métal dans sa main pendant des heures a aussi des conséquences physiques. Tout comme se coller le visage à l’écran pour distinguer l’image lors d’une émission.

Voici quelques petits ajustements de posture qui pourraient vous éviter syndrome du canal carpien, fatigue oculaire ou migraine. On vous a classé ces recommandations d’experts par parties du corps.

Les mains

La posture au bureau, devant l’ordi, est un sujet récurrent chez les ergonomes. Mais y a-t-il une ergonomie de la posture devant le téléphone ?

Selon Lauren Shapiro, qui enseigne la chirurgie orthopédique à l’Université de Californie à San Francisco, la clé est que le poignet soit en position neutre, donc droit ou un peu plié.

La flexion ou l’extension du poignet augmentent la tension corporelle. Tenir l’appareil serré aussi. Lauren Shapiro, professeure de chirurgie orthopédique à l’Université de Californie

Elle recommande des pauses : évitez l’utilisation prolongée. Choisissez un téléphone qui n’est pas trop grand pour votre main et privilégiez le mains libres, comme la dictée vocale ou l’appel téléphonique au lieu du texto.

Si, pour tenir votre téléphone, vous utilisez un accessoire au dos de l’appareil, évitez de faire reposer tout son poids sur un seul doigt.

Il n’y a pas de données probantes établissant un lien direct entre les blessures aux mains et l’utilisation fréquente du téléphone ou de la tablette, explique la Dre Shapiro. Mais il est possible que leur surutilisation, surtout si on les tient mal, ait comme rançon l’arthrite du pouce, le syndrome du tunnel carpien et la tendinite.

PHOTO DAMON WINTER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Les mises en garde contre le temps d’écran visent généralement la santé mentale, mais il y a aussi des conséquences physiques à l’usage excessif d’un téléphone.

Consultez en cas d’engourdissement, de picotement, de douleur, de spasmes ou de craquement des doigts de la main avec laquelle vous tenez le téléphone. Même chose pour le bras ou l’épaule.

C’est encore mieux de ne pas le tenir du tout : placez-le à la hauteur des yeux sur un support ou sur son chargeur (si vous avez un modèle à induction).

Vos oreilles

En écoutant de la musique avec vos écouteurs, ne montez pas trop le volume, c’est mauvais pour l’ouïe. Les spécialistes en surdité recommandent de garder le son en bas de 70 décibels.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE En écoutant de la musique avec vos écouteurs, ne montez pas trop le volume, c’est mauvais pour l’ouïe.

Vos yeux

Fixer longtemps l’écran d’un téléphone intelligent ou d’une tablette peut entraîner la fatigue oculaire. La solution ? Distance, pauses et un peu de soleil.

Selon l’ophtalmologiste Raj Maturi, porte-parole de l’Académie américaine d’ophtalmologie, il faut tenir le téléphone à au moins 30 cm pour éviter la fatigue oculaire. Une pause toutes les 20 minutes fait du bien, mais profitez-en pour aller prendre l’air.

« Dehors au soleil, vos pupilles se contractent, deviennent toute petites, explique le Dr Maturi. Ça soulage automatiquement les yeux. »

PHOTO TOMOHIRO OHSUMI, ARCHIVES BLOOMBERG Pour éviter la tension dans le cou et le dos voûté, ne regardez pas votre téléphone comme ceci. Placez-le au niveau des yeux.

Essayez la règle 20-20-5 : une pause de 20 secondes toutes les 20 minutes pour fixer un objet situé à au moins 5 mètres. Des pauses plus longues et moins fréquentes font l’affaire aussi.

Vous avez le choix. Choisissez une façon de détendre vos iris et pupilles.

Selon les experts, outre la fatigue visuelle, abuser des écrans pourrait mener à des problèmes oculaires durables, surtout chez les jeunes. Le lien direct entre la surexposition à l’écran du téléphone et la myopie n’est pas prouvé, mais selon le Dr Maturi, la corrélation est assez forte.

Apple propose une fonction optionnelle appelée Distance de l’écran dans Réglages → Temps d’écran qui vous avertit si vous tenez l’écran trop près.

Votre cœur

Malgré son nom, le téléphone portable encourage à rester assis sur sa chaise ou couché dans son lit.

Si votre téléphone vous empêche de faire du sport, ménagez-vous des périodes de déconnexion. Selon le ministère de la Santé, les adultes devraient faire entre deux heures et demie et cinq heures d’activité aérobique modérée par semaine.

C’est trop long ? Essayez 75 minutes d’activité plus intense. Répartissez cette activité tout au long de la semaine de manière à ce qu’au minimum, votre cœur travaille 30 minutes par jour.

Les bienfaits de l’activité physique régulière sont attestés. L’exercice aide à réduire le risque de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de cancers. Il aide à réduire le taux de cholestérol, à augmenter le niveau d’énergie et l’attention. Et c’est bon pour la santé mentale.

Vous êtes velcro avec votre téléphone ? Partez avec ! Écoutez de la musique ou un balado pendant que vous marchez ou faites vos courses. Mais on le garde dans sa poche.

Votre cerveau

Selon Charles Flippen, vice-doyen de la formation continue à la faculté de médecine de l’Université de Californie à Los Angeles, l’écran peut déclencher des maux de tête ou des migraines chez les personnes prédisposées. Plusieurs facteurs y contribuent : immobilité, position du cou, sensibilité à la lumière et clignements moins fréquents (ce qui assèche les yeux).

Bref, pas besoin de vous faire un dessin, la solution est d’y aller avec modération et de faire des pauses régulières. Vous êtes sensible à la lumière ? Baissez la luminosité ou ne regardez pas l’écran de votre téléphone dans le noir. Pour éviter la tension dans le cou et le dos voûté, placez votre téléphone au niveau des yeux.

Nos téléphones ont aussi un impact considérable sur notre cerveau : ils s’attaquent à notre sommeil. Le Dr Flippen, qui enseigne la neurologie, déconseille tout écran au lit et suggère d’éteindre au moins une heure avant le coucher.

Si vous êtes obligé – est-ce vraiment le cas ? –, minimisez la lumière bleue, qui nuit à la production de mélatonine. Sur les appareils iOS, Accédez à Réglages → Affichage et luminosité → Night Shift. Sur les appareils Android, cherchez les paramètres de lumière bleue (souvent : Paramètres → Affichage → Confort des yeux).

« Pour bien se reposer, il faut se vider la tête de la journée et le meilleur moyen, c’est d’éteindre le téléphone », explique le Dr Flippen.

