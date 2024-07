Quelques bits de l’actualité numérique de la semaine.

Quiz

Selon le plus récent rapport du Global Privacy Enforcement Network (GPEN), quel pourcentage de sites et d’applications comporte des « interfaces trompeuses » ?

Réponse

Après avoir ratissé 1010 sites web et applications l’hiver dernier, l’organisme international conclut que 97 % d’entre eux comportent « au moins un mécanisme de conception trompeuse », ce qu’on appelle des « dark patterns » en anglais.

Vues immersives

CAPTURES D’ÉCRAN DE GOOGLE MAPS Avec Immersive Views dans Google Maps, on peut plonger en 3D dans cinq « lieux d’intérêt » montréalais, notamment l’oratoire Saint-Joseph, la basilique Notre-Dame et le circuit Gilles-Villeneuve.

Montréal est une des cinq villes canadiennes qui ont droit à une toute nouvelle fonction de Google Maps : les vues immersives. On peut ainsi plonger en 3D, tourner et voir sous tous les angles cinq « lieux d’intérêt » montréalais, notamment la basilique Notre-Dame, l’oratoire Saint-Joseph et le circuit Gilles-Villeneuve. Il suffit d’effectuer la recherche dans Google Maps et de cliquer sur la vignette vidéo « Immersive View ». Toronto, Calgary, Edmonton et Ottawa sont les autres villes canadiennes retenues.

Mario prend la position de tête

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Selon le classement de l’Association canadienne du logiciel de divertissement, c’est Paper Mario : The Thousand-Year Door qui arrivait en tête des ventes de jeux vidéo au Canada en mai dernier.

Les amateurs de jeux vidéo zen ont dominé le palmarès des ventes au Canada. Selon le classement de l’Association canadienne du logiciel de divertissement, c’est le sympathique Paper Mario : The Thousand-Year Door, dans lequel nous avons englouti une soixantaine d’heures le printemps dernier, qui arrive en tête. Il est suivi d’un revenant, Ghost of Tsushima, sorti en 2020 et qui a eu droit à une version PC en mai dernier. Les jeux guerriers ont tout de même hérité des troisième et quatrième places, détenues respectivement par Helldivers 2 et Call of Duty : Modern Warfare III.

Nouveaux anciens chez Apple

ARCHIVES LA PRESSE Les AirPods de 1re génération d’Apple ont fait leur entrée récemment dans le catalogue des « produits anciens », tout comme l’iPhone X et le HomePod de 1re génération.

Trois appareils ont fait une entrée remarquée récemment dans le catalogue des « produits anciens » d’Apple. Ces appareils ne sont plus commercialisés depuis cinq à sept ans, mais profitent encore de mises à jour jusqu’à ce qu’ils deviennent « désuets ». Du lot, c’est le HomePod original qui marque sans doute l’échec le plus retentissant d’Apple : lancé en 2008, il a vu sa commercialisation arrêtée trois ans plus tard. L’iPhone X s’est démarqué avec son encoche et sa fonction de reconnaissance faciale FaceID. Quant aux AirPods, dont la 1re génération a été lancée en 2016, ils se sont écoulés à près d’un demi-milliard d’exemplaires.

Contrôle obligatoire

PHOTO GETTY IMAGES Depuis le 13 juillet dernier, tout appareil électronique nouvellement importé en Europe et vendu en France doit inclure un dispositif de contrôle parental.

Depuis le 13 juillet dernier, tout appareil électronique nouvellement importé en Europe et vendu en France doit inclure un dispositif de contrôle parental. Les utilisateurs pourront, en vertu de la loi Studer, décider de l’activer ou non dès l’installation, gratuitement. Les applications permettant l’accès « aux contenus haineux et violents, voire à l’action de réseaux criminels, terroristes et pédophiles » sont touchées, mais pas l’accès à des sites internet. Les grands fabricants ont attaqué cette réglementation devant les tribunaux, la jugeant peu claire et trop contraignante.

