(San Francisco) Depuis 2022, de nombreuses firmes technos non rentables ont réduit leurs coûts, se sont vendues ou ont fait faillite. Mais celles qui se consacrent à l’intelligence artificielle (IA) nagent dans l’argent.

Erin Griffith The New York Times

Le boom de l’IA, qui a débuté fin 2022, est le contrepoint enjoué à la complainte lugubre qui joue dans le reste du secteur.

D’avril à juin, il s’est investi 27,1 milliards dans de jeunes sociétés d’IA aux États-Unis, soit près de la moitié de tout l’argent investi dans les jeunes pousses américaines, selon PitchBook. Au total, les entreprises en démarrage américaines ont levé 56 milliards (+57 % par rapport à 2023), la plus forte récolte trimestrielle en deux ans.

Les énormes financements bouclés par les sociétés d’IA font penser à 2021, quand les faibles taux et la croissance pandémique encourageaient les investisseurs en techno.

À coups de milliards

En mai, CoreWeave, un hébergeur infonuagique pour sociétés d’IA, a levé 1,1 milliard, puis emprunté 7,5 milliards, ce qui le valorise à 19 milliards. Le fournisseur de données Scale AI a levé 1 milliard, ce qui le valorise à 13,8 milliards. Enfin, xAI, fondée par Elon Musk, a levé 6 milliards, ce qui la valorise à 24 milliards.

PHOTO DAVID SWANSON, ARCHIVES REUTERS La société xAI, fondée par Elon Musk, a levé 6 milliards de dollars dans un tour de financement récent, ce qui la valorise à 24 milliards.

Selon Kyle Stanford, analyste chez PitchBook, il y a eu plus de financements, avec des montants plus élevés : « Le creux de la vague est passé », dit-il.

Ce regain a changé la perspective de certains capital-risqueurs. L’an dernier, Tom Loverro, d’IVP, prédisait un « évènement d’extinction massive » et encourageait les petites boîtes technos à réduire leurs coûts. Cette période est finie, a-t-il dit le 26 juin, proclamant que 2024 est l’année du « Grand Réveil » et encourageant les entreprises à « jeter de l’essence » sur le feu de la croissance, surtout en IA.

« Le train de l’IA quitte la gare et vous devez être à bord », a-t-il écrit sur X.

Le ralentissement avait commencé début 2022 : nombre d’entreprises déficitaires ne parvenaient plus à croître aussi vite que durant la pandémie. En outre, la hausse des taux poussait les investisseurs vers des placements moins risqués. Quand le financement a tari, les petites sociétés d’IA ont réduit effectifs et ambitions.

L’IA génère tout, même les dollars

Puis, fin 2022, OpenAI, de San Francisco, a déclenché un nouveau boom en lançant ChatGPT. L’enthousiasme suscité par l’IA générative, qui peut produire textes, images et vidéos, a fouetté la création et le financement de jeunes pousses.

« Sam Altman [PDG d’OpenAI] a annulé la récession », plaisante Siqi Chen, fondateur de l’entreprise en démarrage Runway Financial. M. Chen ajoute que sa société, qui conçoit des logiciels financiers, a accéléré son développement parce que « l’IA fait le travail d’une personne et demie ».

Or, si l’IA améliore la productivité, elle coûte cher. Les jeunes pousses d’IA requièrent d’énormes capacités en informatique et en stockage infonuagique.

Les comptables et fiscalistes de Kruze Consulting ont analysé le premier trimestre financier de 125 entreprises en démarrage d’IA : en moyenne, 22 % de leurs dépenses sont allées à l’informatique – plus du double des 10 % dépensés par les entreprises de logiciels non liées à l’IA.

« Ce n’est pas pour rien que les capital-risqueurs mettent des tonnes d’argent dans ces entreprises » en IA, dit Healy Jones, vice-président chez Kruze. Elles se développent plus vite que les autres, mais « elles ont besoin d’argent, c’est clair ».

À la recherche du prochain boom

Pour les investisseurs technos à l’affût du prochain boom, miser sur le bon cheval, c’est le gros lot ; alors perdre un peu d’argent sur quelques canassons n’est pas un drame. Le potentiel de l’IA suscite la frénésie des investisseurs : selon certains capital-risqueurs réputés, le marché de l’IA dépassera ceux du téléphone intelligent, de l’ordinateur personnel, des médias sociaux et de l’internet.

Par contre, avec la concurrence des géants de la techno, dont Microsoft et Amazon, les jeunes pousses d’IA pourraient peiner à boucler de gros financements, prévient M. Stanford, l’analyste de PitchBook. Les tours de financement à coup de milliards comme celui de xAI sont des exceptions et il serait surprenant d’en revoir d’autres durant le second semestre de 2024.

« Ça ne peut pas durer éternellement », a-t-il déclaré.

Cet article a été publié dans le New York Times.

