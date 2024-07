Quelques bits de l’actualité numérique

Quelle mesure de sécurité a récemment annoncée Microsoft à ses employés en Chine ?

Selon une note interne obtenue par Bloomberg, les quelque 10 000 employés chinois de Microsoft devront, à partir de l’automne 2024, n’utiliser que des iPhone, surtout pour la sécurité de l’App Store d’Apple. Son rival pour Android, Google Play Store, est banni en Chine.

Startup Montréal se transforme

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Un des évènements les plus courus de Startup Montréal, qui devient Québec Tech ce mercredi, est le dévoilement des Révélations, lequel a eu lieu en 2022 à la Société des arts technologiques (notre photo).

Il y a deux ans, deux organisations phares de l’écosystème techno de Montréal, Bonjour Startup Montréal et Montréal Inc., fusionnaient pour devenir Startup Montréal. Ce mercredi, une nouvelle « transition » est annoncée : l’organisme s’appelle maintenant Québec Tech. Il s’agit, explique-t-on, de s’aligner sur le nouveau mandat visant à créer et développer des jeunes pousses « à fort potentiel d’exportation ». « Québec Tech concentrera une grande partie de ses services auprès des startup sur leur commercialisation, en misant sur leur visée internationale », précise le communiqué.

Panache en vue

IMAGE FOURNIE PAR PANACHE DIGITAL GAMES Sorti en 2019, Ancestors : The Humankind Odyssey, du studio montréalais Panache, a atteint les 1,5 million d’exemplaires vendus en avril 2023.

On a peu de nouvelles officielles du studio montréalais Panache, fondé en 2014 par un des créateurs d’Assassin’s Creed, Patrice Désilets. Sorti en 2019, son jeu Ancestors : The Humankind Odyssey a atteint les 1,5 million d’exemplaires vendus en avril 2023. Il est par ailleurs offert à 12,49 $, un rabais de 75 %, sur Steam jusqu’à jeudi. Des images du prochain jeu, vraisemblablement 1666 : Amsterdam attendu en 2026 ou 2027, ont fuité de la plus récente conférence Reboot Develop, au cours de laquelle Panache aurait signé un accord de distribution avec Xbox Games.

Le RCS sur iPhone

PHOTO KIICHIRO SATO, ASSOCIATED PRESS À partir de l’automne prochain, selon ce qu’a annoncé Apple au début de juin, les textos des iPhone seront un peu plus compatibles avec l’écosystème Android grâce à la prise en charge du protocole RCS.

À partir de l’automne prochain, selon ce qu’a annoncé Apple au début de juin, les textos des iPhone seront un peu plus compatibles avec l’écosystème Android grâce à la prise en charge du protocole RCS. L’appli iMessage continuera d’être celle utilisée par défaut sur les iPhone, il y aura toujours des bulles bleues et vertes selon le système d’exploitation, mais les textos vers les téléphones Android devraient être plus fiables avec le RCS. Et quand les données ne sont pas disponibles, les bons vieux textos prendront le relais. Difficile de s’y retrouver ? Le Journal du Geek, entre autres, a fait une belle synthèse.

WiFi public

PHOTO NICOLAS ASFOURI, AGENCE FRANCE-PRESSE La police australienne a arrêté un homme de 42 ans qui simulait les réseaux WiFi légitimes et reconduisait les internautes vers des pages d’accueil frauduleuses, où ils étaient invités à entrer leurs noms d’usager et mots de passe.

On mentionne souvent les dangers des WiFi publics notamment offerts dans les cafés et les aéroports ; un fait divers australien a récemment permis d’en avoir une illustration claire. Un homme de 42 ans simulait les réseaux WiFi légitimes et reconduisait les internautes vers des pages d’accueil frauduleuses, où ils étaient invités à entrer leurs noms d’usager et mots de passe. Très simple à effectuer, cette fraude permet de rappeler une règle de base : ne jamais utiliser ces réseaux publics pour y faire transiter des informations sensibles.

