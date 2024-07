Le design des sites et applications rend la protection de la vie privée plus dure

(Gatineau) Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada affirme qu’un examen des sites Web et des applications mobiles a révélé que les modèles de conception trompeurs qui rendent difficile la protection de la vie privée des gens sont non seulement répandus, mais souvent pires parmi ceux destinés aux enfants.

La Presse Canadienne

Les conclusions sont basées sur une analyse menée plus tôt cette année auprès de plus de 1000 sites Web et applications mobiles par la commission, ainsi que par 25 autorités chargées de l’application de la vie privée de partout au Canada et dans le monde.

Le rapport mondial indique que 97 % des sites Web et des applications examinés utilisaient un ou plusieurs modèles de conception trompeurs susceptibles d’inciter les gens à divulguer davantage d’informations personnelles en ligne.

Le rapport indique également que plus de 89 % des politiques de confidentialité se sont avérées longues ou utilisaient un langage complexe de niveau universitaire.

La commission a déclaré que mettre l’accent sur les options de confidentialité, utiliser un langage neutre, présenter clairement les choix et réduire le nombre de clics nécessaires à un utilisateur pour trouver des informations, se déconnecter ou supprimer un compte sont autant de moyens d’aider les utilisateurs à mieux protéger leur vie privée.

Le commissaire à la protection de la vie privée, Philippe Dufresne, affirme que les sites Web et les applications doivent être conçus dans un souci de confidentialité, ce qui implique de fournir des paramètres par défaut respectueux de la vie privée et de faciliter la recherche des informations confidentielles.

« L’intégration de la protection des renseignements personnels par défaut et dès la conception aide à servir l’intérêt supérieur des individus et à gagner la confiance de ces derniers en leur offrant une expérience en ligne exempte d’influence, de manipulation et de coercition », a déclaré M. Dufresne dans un communiqué.