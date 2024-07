Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Pour quelle raison un homme du New Jersey, Edward Kang, a-t-il récemment parcouru 1440 km en avion jusqu’en Floride pour attaquer un homme qu’il n’avait jamais vu ?

Réponse

Selon la police du comté de Nassau, en Floride, M. Kang, 20 ans, a attaqué à coups de marteau Zachary Dinh à Fernandina Beach le 23 juin dernier à cause d’une « altercation en ligne » dans le jeu vidéo multijoueur ArcheAge.

Outlast Trials

IMAGE TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN Le jeu d’horreur Outlast Trials, du studio québécois indépendant Red Barrels, a atteint le jalon des 2 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement en mai 2023.

Le jeu d’horreur – et il est absolument terrifiant, nous en attestons – Outlast Trials, du studio québécois indépendant Red Barrels, a atteint un jalon remarquable récemment : il s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires depuis son lancement en mai 2023. Ce jeu vous place dans la peau d’un cobaye humain sur qui on teste des techniques de lavage de cerveau et de contrôle de l’esprit. Initialement offert en version préliminaire pour PC seulement, il a eu droit à la version 1.0 en mars dernier, en même temps que le lancement pour consoles PlayStation et Xbox.

L’abc de l’IA

IMAGE TIRÉE DU SITE CIFAR.CA L’Institut canadien de recherches avancées (ICRA) a mis en ligne un cours gratuit d’initiation à l’IA plutôt complet.

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? Et l’apprentissage automatique ou profond ? Et que diriez-vous de vous initier à des rudiments de programmation pour mieux comprendre ces concepts ? L’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), l’organisme dont les subventions sont associées à la renaissance de l’apprentissage profond au début des années 2000, a mis en ligne un cours gratuit d’initiation à l’IA plutôt complet, qui permet de jongler avec des concepts comme les réseaux de neurones et la convolution. Et on obtient même un diplôme en suivant l’ensemble des cours.

Vision Pro au Canada

PHOTO CAROLINE CHIA, REUTERS Près de cinq mois après son lancement aux États-Unis, le casque de réalité virtuelle d’Apple, Vision Pro, est offert au Canada depuis vendredi.

Près de cinq mois après son lancement aux États-Unis, le casque de réalité virtuelle d’Apple, Vision Pro, atterrit au Canada. L’entreprise a annoncé vendredi dernier le début des précommandes, avec disponibilité pour la livraison et dans les boutiques Apple à compter du 12 juillet. Avec un prix de départ de 4999 $ pour le modèle 256 Go, ce coûteux joujou n’est évidemment pas destiné à un public de masse. On n’a pas révélé de statistiques de ventes, mais un analyste réputé, Ming-Chi Kuo, estime que près d’un demi-million de Vision Pro seront vendus dans le monde en 2024, deux fois moins que ce que prévoyait Apple.

Un PC façon Samsung

PHOTO TIRÉE DU SITE SAMSUNG. COM La fonction DeX permet à certains appareils Samsung de devenir de petits ordinateurs de bureau lorsqu’ils sont branchés à un moniteur.

Surtout connue des geeks, la fonction DeX permet à certains appareils Samsung de devenir de petits ordinateurs de bureau lorsqu’ils sont branchés à un moniteur. Le site Pocket-lint a fait une comparaison très poussée des capacités de DeX par rapport à Windows. Le verdict : aussi performant qu’un Chromebook, familier pour un utilisateur Android, idéal quand on utilise son téléphone et son ordinateur en alternance, mais terriblement dépendant de la puissance du téléphone et loin de détrôner Windows.

