Quelques bits de l’actualité numérique

De quelles représailles technologiques la Suède, qui a rejoint l’OTAN, accuse-t-elle la Russie ?

La Suède a constaté que ses communications satellites étaient considérablement perturbées depuis le 7 mars dernier, date de son entrée au sein de l’OTAN. Les autorités suédoises soupçonnent la Russie, qui avait annoncé des conséquences « hautement indésirables ».

Pok Pok grandit

PHOTO TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN Pok Pok, dont le développeur est établi à Toronto, mais qui compte une importante antenne montréalaise, a annoncé cette semaine avoir bouclé une ronde de financement totalisant 6 millions.

Une application mobile pour enfants qui promeut la lenteur et refuse toute mécanique de dépendance peut être viable. Pok Pok, dont le développeur est établi à Toronto, mais qui compte une importante antenne montréalaise, en est l’illustration : elle a annoncé cette semaine avoir bouclé une ronde de financement totalisant 6 millions. « L’argent servira à aider Pok Pok à poursuivre sa mission de rendre le temps d’écran plus sain pour les enfants », notamment avec une version Android, explique Félix Boudreau, vice-président croissance et marketing. Depuis 2022, Pok Pok a multiplié par neuf sa base d’abonnés et enregistré plus de 1 million de téléchargements.

Portrait de fraudeurs

PHOTO STEVE MARCUS, ARCHIVES REUTERS Chaque mois, l’internaute canadien moyen est la cible de 88 attaques de logiciels malveillants, selon une étude publiée par le gestionnaire de réseau privé virtuel (RPV) NordVPN.

Chaque mois, l’internaute canadien moyen est la cible de 88 attaques de logiciels malveillants, selon une étude publiée par le gestionnaire de réseau privé virtuel (RPV) NordVPN. De tous les sites analysés, ce sont ceux offrant du « contenu pour adultes », de la pornographie, qui sont les plus dangereux, avec 8 % des logiciels malveillants détectés sur le web – quelque 60 millions en mai dernier. Et de toutes les marques utilisées pour tromper l’internaute par de l’hameçonnage, c’est Office365 qui est la préférée des cyberpirates, avec 86 312 faux liens répertoriés.

eSIM à la carte

PHOTO KELVIN CHAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le site montréalais Simbud.com propose une dizaine de fournisseurs d’eSIM, la version numérique de la carte SIM qui peut être installée instantanément.

Le site montréalais Simbud.com a nettement pris du galon pour les vacances d’été 2024, avec une dizaine de fournisseurs d’eSIM, la version numérique de la carte SIM qui peut être installée instantanément. Le téléphone doit évidemment être compatible, et il s’agit généralement de forfaits de données, sans appels vocaux ni textos. Les prix, assure-t-on chez PlanHub, propriétaire de Simbud, sont « inférieurs à tout ce que vous pourriez trouver avec votre opérateur actuel ». Deux exemples : 10 Go pour un mois aux États-Unis à 24,64 $, 20 Go en Europe pendant 15 jours pour 23,96 $.

Comptes pas si jeunes

PHOTO LIONEL BONAVENTURE, AGENCE FRANCE-PRESSE Il a suffi de trois minutes pour que des comptes créés pour des jeunes de 13 ans soient exposés à du contenu pour adultes sur Instagram, selon une expérience menée par le Wall Street Journal et une chercheuse en informatique de l’Université Northeastern.

Il a suffi de trois minutes pour que des comptes créés pour des jeunes de 13 ans soient exposés à du contenu pour adultes sur Instagram, selon une expérience menée par le Wall Street Journal et une chercheuse en informatique de l’Université Northeastern. Publiés cette semaine, les résultats de l’étude qui a duré sept mois se sont intéressés aux Reels d’Instagram, ces courtes vidéos essentiellement consommées sur la recommandation du réseau social. Il suffit qu’un adolescent privilégie certains contenus suggestifs pour se voir rapidement proposer des vidéos théoriquement réservées aux adultes.

