Anthropic avait présenté en mars Claude 3, qui comprend trois modèles de puissance graduelle, Haiku, Sonnet et Opus.

(Paris) L’entreprise américaine Anthropic a annoncé jeudi le lancement d’une version améliorée de son modèle d’intelligence artificielle générative, Claude, quelques mois seulement après la sortie de sa dernière série.

Agence France-Presse

Plus intelligent et « deux fois plus rapide », c’est la promesse de Claude 3,5 Sonnet, la nouvelle déclinaison de son modèle de taille intermédiaire, selon un communiqué de l’entreprise.

Anthropic avait présenté en mars Claude 3, qui comprend trois modèles de puissance graduelle, Haiku, Sonnet et Opus.

Cette nouvelle version de Sonnet « a la capacité d’effectuer des tâches d’une très haute complexité », a expliqué à l’AFP, Michael Gerstenhaber, chef de produit chez Anthropic.

« Il est notamment particulièrement puissant pour les tâches liées au codage, pour celles liées à l’amélioration d’un service client intelligent, pour assister les spécialistes des données, pour la visualisation de données et la création de contenus littéraires », a-t-il ajouté.

Comme pour les modèles précédents, les utilisateurs y auront accès gratuitement sur claude.ai, la version web de l’assistant d’IA et sur l’application mobile (sur les appareils d’Apple). Pour les entreprises, le plan « Claude Team » est payant avec un accès sécurisé au modèle.

Claude 3,5 Sonnet sera accessible aux États-Unis, mais aussi en Europe, notamment en France.

Le succès de ChatGPT d’OpenAI depuis fin 2022 a lancé la révolution de l’IA générative, qui permet aux machines de comprendre et de produire du texte, des images, du son, des lignes de code, etc., sur simple requête en langage courant.

Fondée par d’anciens employés d’OpenAI, Anthropic tâche de se distinguer de ses concurrents en mettant en place des garde-fous plus stricts à cette technologie qui enthousiasme et inquiète.

« Créer des systèmes qui ne sont pas seulement efficaces, mais aussi fiables, sécurisés et alignés avec les valeurs humaines est un défi complexe », a reconnu Dario Amodei, patron d’Anthropic, cité dans le communiqué.

Cette approche avait rendu Claude moins impressionnant que ChatGPT. Mais la start-up estime désormais avoir réussi à contourner l’obstacle sans sacrifier ses valeurs.