Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Après Amazon, quelle grande entreprise techno américaine est poursuivie pour ses abonnements trop difficiles à annuler ?

Réponse

Adobe, développeur des célèbres Photoshop et Acrobat. Le département de la Justice américain a déposé une plainte lundi estimant qu’« Adobe a porté préjudice aux consommateurs en les inscrivant à son plan d’abonnement par défaut, le plus lucratif, sans divulguer clairement les conditions importantes de ce plan ».

Ticketmaster piraté

PHOTO PAUL SAKUMA, ASSOCIATED PRESS Live Nation, propriétaire de Ticketmaster, a confirmé que près de 560 millions de données personnelles de clients sont touchées, très majoritairement aux États-Unis, mais le Canada est le deuxième pays en importance dans ce gigantesque fichier de 1,3 To piraté le 20 mai dernier.

Les fuites de données sont si courantes que la plus récente touchant Ticketmaster pourrait vous avoir échappé. Si vous avez acheté des billets de spectacle, elle vous concerne vraisemblablement : les données personnelles de plus de 560 millions de clients sont touchées, très majoritairement aux États-Unis, mais le Canada est le deuxième pays en importance dans ce gigantesque fichier de 1,3 To piraté le 20 mai dernier. Le premier conseil est de changer son mot de passe, le second, valide en tout temps, est d’être encore plus vigilant devant les courriels d’inconnus demandant des informations.

Psychologie de l’IA

PHOTO DADO RUVIC, REUTERS Selon l’étude menée par un trio de chercheurs du Laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles en France, les performances de ChatGPT étaient moins bonnes après sa mise à jour vers ChatGPT 4.

Que dirait un psychologue à une intelligence artificielle générative qui viendrait le consulter ? Pas besoin de chercher loin, un trio de chercheurs du Laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles en France a publié début juin une étude sur le sujet, en étudiant la psychologie de ChatGPT. Ils ont notamment appris que cette IA préférait généralement la réponse rapide et intuitive, mais parfois fausse, à celle qui demande plus de réflexion. Fait « relativement inquiétant », écrivent-ils, les performances du robot étaient moins bonnes après la mise à jour vers ChatGPT 4.

Lisez l’article de The Conversation

L’UdS exaucée

PHOTO KACPER PEMPEL, REUTERS Le FBI a annoncé le 29 mai dernier avoir démantelé un réseau de proxys résidentiels 911.re, qui transformait les appareils des utilisateurs des deux RPV gratuits en « ordinateurs zombies », une découverte partagée par une équipe de recherche en cybersécurité de l’Université de Sherbrooke en 2022.

Près de deux ans après avoir signalé aux autorités policières deux services de réseau privé virtuel (RPV) gratuits qui utilisaient illégalement les ordinateurs des internautes, une équipe de recherche en cybersécurité de l’Université de Sherbrooke a vu les premières arrestations. Le FBI a en effet annoncé le 29 mai dernier avoir démantelé un réseau de proxys résidentiels 911.re, qui transformait les appareils des utilisateurs des deux RPV (VPN en anglais) gratuits en « ordinateurs zombies », utilisés notamment pour des campagnes d’envois massifs de pourriels. C’est l’équipe du professeur Marc Frappier qui avait dévoilé le modus operandi des fraudeurs en 2022.

Lisez l’article de l’UdS

Repentigny en tête

PHOTO CARLO ALLEGRI, REUTERS Des 83 villes analysées par le site Tonybet, c’est à Repentigny que les recherches Google tournaient le plus autour de la PS5, 480 % plus fréquentes que celles sur les Xbox Series X et S ou la Nintendo Switch.

La PS5 est la console la plus populaire au Canada, si on se fie aux recherches Google, selon une petite étude menée par le site de jeu Tonybet. Et des 83 villes analysées, c’est à Repentigny que cette domination est la plus évidente, alors que les recherches sur la PS5 étaient 480 % plus fréquentes que celles sur les Xbox Series X et S ou la Nintendo Switch. Selon les données utilisées par Tonybet, Sony aurait vendu 59,2 millions de consoles en date du 31 mars 2024, le Canada et les États-Unis représentant 40 % de ce marché.