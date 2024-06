Les consommateurs canadiens ont de plus en plus d’attentes à l’égard de la qualité des performances de la 5G et rejettent la faute sur les fournisseurs lorsque la connexion internet est inégale, selon un chercheur.

La Presse Canadienne

Jasmeet Sethi, directeur du ConsumerLab d’Ericsson Research, affirme qu’un « écart de satisfaction » est en train d’apparaître, les consommateurs canadiens étant 10 % moins satisfaits de la qualité de leur service 5G après l’avoir utilisé pendant plus d’un an.

S’exprimant lors du Sommet canadien des télécommunications qui se tient cette semaine à Toronto, il a déclaré que des problèmes de performances majeurs sont toujours répandus dans les lieux d’évènements tels que les concerts, où des niveaux de fréquentation élevés peuvent submerger les réseaux.

M. Sethi affirme que cela provoque une frustration importante chez de nombreux consommateurs, au point que cela les rend trois fois plus susceptibles de changer d’opérateur à la recherche de meilleures performances.

Selon lui, pour s’adapter à ces attentes croissantes, les fournisseurs de télécommunications canadiens devraient se concentrer sur l’offre d’une « connectivité élevée » à leurs clients, où les utilisateurs pourraient payer un supplément pour garantir que la connectivité de leur appareil soit prioritaire lorsqu’un réseau est mis à rude épreuve.

Un sondage Abacus Data publié mardi, commandé par l’Association canadienne des télécommunications, révèle que plus d’un quart des Canadiens ont changé de forfait sans fil au cours de la dernière année, 79 % citant de meilleurs prix et près de la moitié optant pour plus de données.