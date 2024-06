Selon des salariés d’OpenAI Les géants de l’IA doivent accepter que leurs employés expriment des doutes

(New York) Les entreprises les plus avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) doivent accepter que leurs employés portent publiquement un regard critique sur leurs activités et les risques liés à l’IA, ont réclamé plusieurs salariés d’OpenAI sous couvert d’anonymat ainsi que des anciens de la start-up.