Quelques bits de l’actualité numérique.

Quiz

PHOTO RICK RYCROFT, ASSOCIATED PRESS « Tous les contenus montrant de la nudité destinée aux adultes ou des actes sexuels, de nature pornographique », y compris ceux générés par l’intelligence artificielle, sont acceptés, a annoncé X.

Quels contenus sont autorisés depuis la semaine dernière sur le réseau X ?

Réponse

« Tous les contenus montrant de la nudité destinée aux adultes ou des actes sexuels, de nature pornographique », y compris ceux générés par l’intelligence artificielle, sont acceptés, a annoncé X. Ils doivent être consensuels et clairement identifiés.

Lisez la politique en matière de contenus pour adultes

Pluie de dédommagements

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE En vertu d’un règlement avec Yahoo, les internautes victimes d’une fuite de données entre 2012 et 2016 peuvent réclamer un dédommagement qui peut aller, selon les pièces justificatives, jusqu’à 25 000 $.

Vous avez acheté un livre électronique, un antivirus Norton ou ouvert un compte Yahoo depuis 2010 ? Quelques dizaines, voire des milliers de dollars en dédommagement vous attendent peut-être. Pas moins de trois règlements d’actions collectives visant des entreprises technologiques, totalisant 65 millions destinés aux consommateurs québécois et ontariens, ont été confirmés depuis le 31 mai. On peut notamment obtenir jusqu’à 30 $ en réduction de produits Norton, jusqu’à 25 000 $ pour les fuites chez Yahoo, et 15,2 millions seront distribués aux acheteurs de livres électroniques.

Consultez le règlement sur les livres électroniques

Consultez le règlement sur Yahoo

Consultez le règlement sur Norton

Comparaisons payantes

IMAGES FOURNIES PAR EEZLY Les concepteurs de l’application québécoise eezly assurent qu’elle peut procurer aux consommateurs « des économies pouvant atteindre 50 % sur leur facture d’épicerie ».

Les concepteurs de l’application québécoise eezly assurent qu’elle peut procurer aux consommateurs « des économies pouvant atteindre 50 % sur leur facture d’épicerie ». Chose certaine, ce tout nouvel outil lancé fin mai a une interface claire et efficace, qui permet de comparer plus de 10 000 produits offerts par les grandes chaînes d’épicerie. Sur une vingtaine de comparaisons effectuées entre les prix affichés sur l’appli et les sites web officiels, nous n’avons réussi à la prendre en défaut qu’une seule fois. Les économies étaient bien au rendez-vous, avec des différences pouvant atteindre 20 % d’une enseigne à l’autre.

Lisez le communiqué de lancement d’eezly

Animés en musique

IMAGE FOURNIE PAR L’OJV L’Orchestre de jeux vidéo, un ensemble montréalais de 58 musiciens fondé en 2008, rendra hommage le 15 juin prochain à la salle Claude-Champagne aux animés japonais.

Les noms de Full Metal Alchemist, Princesse Mononoké et One Piece vous disent quelque chose ? C’est que vous faites partie des initiés aux animations japonaises, ces animés issus de mangas débordants de magie, de sabres et de mondes fantastiques. C’est à eux que l’Orchestre de jeux vidéo, un ensemble montréalais de 58 musiciens fondé en 2008, rendra hommage le 15 juin prochain à la salle Claude-Champagne. On promet « un voyage musical provenant des animés les plus emblématiques des dernières années », sur « des mélodies qui ont captivé des générations entières de fans ».

Visitez la page officielle du Concert Anime

This Bed We Made récompensé

IMAGE FOURNIE PAR LOWBIRTH GAMES Le jeu indépendant This Bed We Made, du studio montréalais Lowbirth Games, a été sacré grand gagnant du gala des prix Numix le 29 mai dernier.

Le jeu indépendant This Bed We Made, du studio montréalais Lowbirth Games, poursuit sa belle carrière depuis son lancement en novembre 2023. Ce jeu d’enquête atypique, où on personnifie une femme de chambre dans un hôtel de luxe dans les années 1950, a été sacré grand gagnant du gala des prix Numix le 29 mai dernier. Soulignant « une narration et une direction artistique exceptionnelles », le jeu a eu droit au Grand Prix ainsi qu’au Numix remis au meilleur jeu indépendant. « Nos cœurs sont tellement remplis de l’amour et de la reconnaissance que notre petite histoire de femme de chambre fouineuse a reçus ! », a déclaré le studio sur X.

Relisez notre critique de This Bed We Made