(Paris) Le jeu vidéo Assassin’s Creed Shadows, nouvel épisode de la célèbre franchise qui aura pour décor le Japon féodal, va sortir le 15 novembre, a annoncé mercredi l’éditeur français Ubisoft.

Agence France-Presse

Le jeu sera disponible sur les consoles de dernière génération PlayStation 5, Xbox Series X|S, ainsi que sur Mac et PC.

« Les joueurs prendront part aux histoires liées de Naoe, une shinobi Assassin originaire de la Province d’Iga, et de Yasuke, le puissant et légendaire samurai historique. Les joueurs découvriront leurs histoires personnelles, rencontreront des figures historiques et façonneront le destin commun de ce duo, en pleine nouvelle ère pour le Japon », a détaillé Ubisoft.

Assassin’s Creed Mirage, dernier opus de la série à succès sorti en octobre dernier et dont l’intrigue se déroule à Bagdad au IXe siècle, s’est classé en 10e position sur le marché français du jeu vidéo avec plus de 300 000 exemplaires vendus, d’après un bilan publié en mars.

Redevenu bénéficiaire en 2023-2024, Ubisoft doit voir prochainement le lancement d’un autre jeu majeur : Star Wars Outlaws, dérivé de la célèbre série de films, programmé pour le 30 août.

Réalisé en collaboration avec LucasFilm, Star Wars Outlaws plonge le joueur dans la peau de Kay Vess, une hors-la-loi qui évolue au sein de l’Empire. L’action se déroulera entre les évènements des films Star Wars : Episode V - The Empire Strikes Back et le Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi.

Des figures emblématiques de l’univers Star Wars feront une apparition, comme Jabba le Hutt sur la planète Tatooine ou le droïde C-3 po, d’après la bande-annonce.

Déjà en précommande, Star Wars Outlaws sera disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.