(San Francisco) OpenAI, l’éditeur de ChatGPT, a présenté lundi son nouveau modèle d’intelligence artificielle générative, GPT-4o, censé apporter à tous ses utilisateurs ses capacités les plus avancées en production et compréhension de texte, d’images et de sons et voix.

Agence France-Presse

« Nous sommes vraiment ravis d’apporter GPT-4o à tous nos utilisateurs gratuits. Les utilisateurs payants continueront à bénéficier de limites en termes d’utilisation cinq fois plus élevées que les utilisateurs gratuits », a déclaré Mira Murati, directrice technologique de la start-up californienne, lors d’une présentation vidéo diffusée en direct lundi matin.

Plus de détails à venir.