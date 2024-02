Quelques bits de l’actualité numérique.

« Cent milliards US dans les deux dernières décennies », peut-on lire dans un document déposé le 23 février dernier par le département de la Justice (DOJ) dans le cadre de sa poursuite contre Google. On y apprend en outre qu’Apple a refusé en 2018 d’acheter Bing.

Gemini dans l’embarras

PHOTO RICHARD DREW, ASSOCIATED PRESS Devant une avalanche d’exemples controversés publiés sur X, Google a décidé de suspendre le 21 février dernier la capacité de Gemini de générer des images d’humains.

Des soldats allemands en 1943 aux traits asiatiques ou afro-américains. Des Pères fondateurs américains aux origines ethniques diverses. Devant une avalanche d’exemples controversés, publiés sur X, mais que La Presse n’a pas reprises parce qu’ils n’ont pas été authentifiés, Google a tout de même décidé de suspendre le 21 février dernier la capacité de Gemini de générer des images d’humains. « Gemini […] manque la cible », a reconnu Google sur X. Le moratoire sur les photos d’humains touche également le Canada, où le générateur d’images n’est accessible qu’en anglais, avons-nous constaté.

Dune vue des airs

CAPTURE D’ÉCRAN Depuis la mi-février, Microsoft Flight Simulator permet de piloter le véhicule emblématique de Dune, l’ornithoptère, dans le décor aride de la planète.

Il s’agit probablement de l’extension la plus audacieuse de Microsoft Flight Simulator, et elle est gratuite : le jeu permet depuis la mi-février de piloter le véhicule emblématique de Dune, l’ornithoptère, dans le décor aride de la planète. Et comme s’en doutent les amateurs de cet univers de science-fiction, le pilotage de cet avion improbable en forme de libellule est tout un défi. Mais les paysages à couper le souffle et le réalisme du pilotage sont de bonnes récompenses. C’est la première fois que MFS permet d’explorer un monde totalement inventé.

Entre l’innovation et l’exagération

PHOTO FOURNIE PAR ASUS L’originalité du Zenbook Duo d’ASUS, c’est la configuration en deux écrans, une fois le clavier physique retiré. De façon classique, l’écran du bas devient un clavier virtuel, comme celui d’une tablette.

Avec ses deux écrans OLED de 14 pouces attachés, l’ordinateur portable ASUS Zenbook Duo est une innovation brillante, bien que difficile à maîtriser. L’écran du bas peut devenir une simple extension ou se transformer en clavier virtuel, comme celui d’une tablette, ou en centre de contrôle. On hérite en plus d’un clavier physique, qui vient se coller par aimantation au deuxième écran. Mais cet attirail technologique a un coût élevé, 2199 $, et l’utilisation d’un clavier virtuel ne battra jamais dans notre cas les bonnes vieilles touches mécaniques.

Mots olympiques

PHOTO FOURNIE PAR DRUIDE INFORMATIQUE Antidote, le logiciel d’aide à la rédaction développé par la firme québécoise Druide, a inclus dans la dernière mise à jour 600 nouveaux mots, dont bon nombre sont liés aux Jeux olympiques, en prévision du rendez-vous de Paris l’été prochain.

Un gratton n’est pas un imitateur d’Elvis, mais « une prise de très petite taille ». La lolotte est une technique d’escalade qui « consiste à poser le pied sur une prise en orientant le genou vers le bas ». C’est ce que permet d’apprendre depuis peu Antidote, le logiciel d’aide à la rédaction développé par la firme québécoise Druide. On a inclus dans la dernière mise à jour 600 nouveaux mots, dont bon nombre sont liés aux Jeux olympiques, en prévision du rendez-vous de Paris l’été prochain.

