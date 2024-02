Casque d’écoute Pulse Elite Tout ça pour 199 $ ? ?

Le casque d’écoute Pulse Elite est étonnant. Pour 199 $, ce casque destiné à la PS5 offre un son immersif, sans latence et vient avec son support chargeur. Et on peut y entendre simultanément deux appareils, branchés en PS Link et en Bluetooth, bien que la configuration soit pénible. Ça sent la rupture de stock.