Quiz

Question

Quel outil législatif visant à rendre les téléphones intelligents plus durables a récemment été abandonné par la France ?

Réponse

L’« indice de durabilité », une note sur 10 qui devait être apposée sur tous les téléphones intelligents en France en 2024, a été relégué aux oubliettes le 5 février dernier. Il entrait en conflit avec une législation européenne prévue l’an prochain.

Vision Pro et premiers retours

PHOTO JUSTIN SULLIVAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une proportion notable des premiers acheteurs de l’Apple Vision Pro auraient annulé leur achat, selon de nombreux témoignages sur X, où un sondage évoque même le chiffre de 45 % de mécontents.

Les premiers acheteurs du Vision Pro, le coûteux casque de réalité virtuelle d’Apple, avaient jusqu’au 17 février pour annuler leur achat. Et une proportion notable d’entre eux l’auraient fait ou voudraient le faire, selon de nombreux témoignages sur X, où un sondage évoque même le chiffre de 45 % de mécontents. D’autres médias spécialisés sont cependant plus réservés et évoquent un taux de retour « normal ». Les deux reproches, classiques pour ce type d’appareil : un casque trop lourd et une expérience qui donne mal à la tête.

Entre trésors et naufrage

CAPTURE D’ÉCRAN Le petit dernier d’Ubisoft, Skull and Bones, remplit plutôt bien son mandat premier d’offrir des combats en mer épiques dans un monde immense à explorer. Mais ce n’est pas une suite d’Assassin’s Creed : Black Flag et l’histoire est bien mince.

Le jeu d’Ubisoft Skull and Bones, si on se fie à l’accueil plutôt glacial auquel il a droit depuis sa sortie vendredi dernier, ne marquera pas l’histoire comme Assassin’s Creed : Black Flag, dont il est supposé être un dérivé. Certains reproches sont mérités, mais les combats navals, la découverte de tous ces ports, îles et personnages sanguinaires valent le détour et nous ont rapidement séduit. Ce n’est manifestement pas une suite de Black Flag, simplement un jeu de tir tactique en mer plutôt efficace avec un scénario minimal.

Bornes sans contact

PHOTO FOURNIE PAR INUI STUDIO Depuis peu, une trentaine de Rôtisseries St-Hubert proposent une innovation qui serait une première en Amérique du Nord : le paiement sans contact avec une borne développée par iNUI Studio.

Toucher de l’air pour commander son repas ? Depuis peu, une trentaine de Rôtisseries St-Hubert proposent une innovation qui serait une première en Amérique du Nord, le paiement sans contact avec une borne développée par iNUI Studio. Nous l’avons testée, il suffit d’approcher son doigt à quelques centimètres de l’écran pour que la commande soit enregistrée. La navigation est un peu lente, mais tout à fait fonctionnelle. « Largement présente en Europe », selon iNUI, cette borne appelée AIRxTOUCH devrait être installée prochainement dans d’autres restaurants, aéroports, gares et centres commerciaux au Canada.

En forme, le gorille

CAPTURE D’ÉCRAN Mario vs Donkey Kong est un charmant remake des tableaux 2D d’antan, où le défi n’est pas de traverser des armées d’ennemis colorés, mais de résoudre des casse-tête.

Le point de départ du jeu Mario vs Donkey Kong, pour Nintendo Switch, c’est la quête de Mario pour retrouver tous les jouets mini Mario que le gorille a méchamment volés à l’usine. Si le chemin semble parfois évident, des fantômes, des oiseaux, des plantes carnivores, des boulets de canon, de la lave en fusion ou des rayons laser, entre autres, sont là pour vous compliquer la vie. Il faut réfléchir et résoudre des casse-tête pour passer à travers plus de 130 tableaux. Tout cela est plutôt divertissant, mais un peu répétitif.

