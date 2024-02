Le Pulse Elite peut se connecter en même temps et mixer le son de deux appareils, par exemple votre PS5 et votre téléphone.

Le casque d’écoute Pulse Elite est étonnant. Pour 199 $, ce casque destiné à la PS5 offre un son immersif, sans latence et vient avec son support chargeur. Et on peut y entendre simultanément deux appareils, branchés en PS Link et en Bluetooth, bien que la configuration soit pénible. Ça sent la rupture de stock.

On aime

Comme la plupart des périphériques sonores pour PlayStation, le Pulse Elite, qui arrivera officiellement sur le marché ce 21 février, se connecte à un adaptateur USB PS Link. On insère cette clé USB-A dans sa console ou son ordinateur, on effectue un premier appariement et le casque Pulse Elite se branche rapidement et sans faille.

Ce protocole PS Link permet une latence minimale du son, sans perte de qualité, qui vous donne la petite fraction de seconde d’avance si appréciée dans un jeu vidéo.

Si ce casque est présenté comme un périphérique de la PS5, c’est que c’est à partir de cette console qu’on peut le configurer. En appuyant trois fois sur le principal bouton de contrôle du Pulse Elite, on obtient un tableau de bord affiché par la PS5 qui permet notamment de régler l’égaliseur, le volume, la balance gauche-droite et l’équilibre musique-vidéos.

Le volume du casque d’écoute peut également être contrôlé par une touche mécanique, placée tout en bas du côté droit. À gauche se cache un micro rétractable, qui dispose lui aussi de son interrupteur mécanique.

Sans avoir de basses emphatiques comme les casques haut de gamme, le Pulse Elite offre une bonne qualité sonore, très détaillée. Il a de plus la capacité de rendre le son en 3D. L’immersion ici est remarquable et l’effet bluffant, au point où vous aurez l’impression que des bruits issus de l’environnement de votre jeu proviennent de la pièce où vous vous trouvez.

Mais ce n’est pas tout : le meilleur, en ce qui nous concerne, est à venir. Le Pulse Elite a également une puce Bluetooth qui lui permet de se connecter en même temps et de diffuser le son d’un deuxième appareil, par exemple votre téléphone ou votre ordinateur. On dit bien en même temps : il ne s’agit pas de deux connexions parallèles comme on le voit avec le Bluetooth 5.0, où deux appareils se succèdent, celui émettant un son prenant le dessus.

Avec la double connexion du Pulse Elite, vous pouvez par exemple jouer à votre jeu vidéo, connecté en PS Link sur la PS5, tout en écoutant de la musique diffusée par votre téléphone. Vous pouvez, pendant votre session de jeu, répondre au téléphone en même temps. Vous entendez alors le son de votre jeu et votre interlocuteur. Celui-ci, nous avons vérifié, n’entend heureusement pas votre jeu.

Et comme le micro rétractable arrive devant votre bouche, votre interlocuteur vous entend comme si vous étiez dans un studio. Remarquable. C’est la première fois que nous testons une telle connexion double. Si elle existe sur d’autres appareils, nous ne les avons pas trouvés.

On dispose également d’une prise 3,5 mm pour la connexion filaire. Le Pulse Elite a une bonne autonomie de 30 h. Pour le recharger, on a d’abord évidemment une prise USB-C et la batterie accepte la charge rapide.

Mais on a une autre possibilité plus intéressante : le casque s’accroche à un support fourni, qui fait également office de chargeur. La pile est ainsi toujours à 100 % quand on décroche le casque.

Avec ces caractéristiques, nous pensions qu’il y avait erreur quand nous avons vu le prix de 200 $ canadiens du Pulse Elite. C’est le bon prix.

On aime moins

Nous n’avons qu’une seule réserve : la charte improbable de commandes associées au bouton principal du Pulse Elite. C’est à cause d’elle que nous avons eu tant de difficultés à coupler le casque avec une PS5 puis à notre téléphone : si on appuie trop longtemps, le Pulse Elite se réinitialise, oublie un appareil ou s’éteint.

Voici, pour la démonstration, une partie de ce que ce petit bouton fait. Gardez la liste près de vous si vous vous procurez un Pulse Elite.

Appui bref avant relâchement : allumer le casque

: allumer le casque Appui bref trois fois : affiche le tableau de bord sur PS5

: affiche le tableau de bord sur PS5 Appui 2 secondes : désactive la connexion actuelle et connecte à un appareil déjà jumelé

: désactive la connexion actuelle et connecte à un appareil déjà jumelé Appui 4 secondes : éteint le casque

: éteint le casque Appui 8 secondes : jumeler à un nouvel appareil PS Link ou Bluetooth

: jumeler à un nouvel appareil PS Link ou Bluetooth Appui 8 secondes, relâcher, nouvel appui de 8 secondes : efface toutes les connexions

: efface toutes les connexions Appui 10 secondes : réinitialise le casque

On achète ?

On peut difficilement trouver un casque plus recommandable pour le propriétaire d’une PS5. L’évolution est énorme depuis le lancement du casque Pulse 3D, apparu avec cette console nouvelle génération. Les capacités de connexion double, la latence minimale et la qualité de son micro font même du Pulse Elite un achat intéressant pour quiconque doit gérer deux appareils simultanément. Mais on perd alors le tableau de bord réservé à la PS5.