Mario vs Donkey Kong est un charmant remake des tableaux 2D d’antan, où le défi n’est pas de traverser des armées d’ennemis colorés mais de résoudre des casse-tête. Légèrement redondant, mais follement amusant.

Disponible pour la Nintendo Switch à compter du 16 février, Mario vs Donkey Kong n’est pas tout à fait une idée nouvelle. La première version, sortie en 2004 pour Game Boy, a ensuite eu droit à deux suites sur Nintendo DS. Toutes reprenaient l’idée de départ du jeu Donkey Kong sorti en 1994, elle-même venant du Donkey Kong d’arcades de 1981. Et nous avons encore dans un tiroir une vieille console portable Game & Watch Donkey Kong achetée en Suisse en 1984. Bref, on est dans l’archéologie vidéoludique ici, avec ce gros gorille tentant d’empêcher Mario d’atteindre son but en lui lançant des barils.

Trouver la voie

Nous voilà en 2024 avec des idées toutes nouvelles et bien plus raffinées. Le point de départ de Mario vs Donkey Kong, c’est la quête de Mario pour retrouver tous les jouets mini Mario que le gorille a méchamment volés à l’usine. Mais ne vous précipitez pas pour sauter sur la tête des champignons et des tortues comme dans le temps : ici, il faut réfléchir et résoudre des casse-tête pour passer à travers plus de 130 tableaux.

CAPTURE D’ÉCRAN

Ces tableaux, divisés en huit mondes comme Jouets Mario & Co, la Jungle Donkey Kong, la Forêt Mystère ou la Montagne de feu, sont mignons comme tout. Ils se présentent sous la forme de passerelles, de rochers, d’échelles à monter. Il faut souvent ramasser une clé et arriver à débloquer une porte inaccessible. Parfois, il faut atteindre un mini Mario coincé dans un amas de blocs. Essentiellement, on saute sur des interrupteurs d’une certaine couleur, bleu, rouge ou jaune, pour faire apparaître ou disparaître les blocs de cette couleur. Il faut établir des stratégies et mourir quelques fois pour utiliser le bon passage sans qu’un courant électrique ou une bordée de feu vous atteigne, grimper sur une liane pendant que des serpents vous courent après ou sauter sur des ressorts géants tout en évitant les oiseaux qui patrouillent.

Tutoriels en cadeaux

Mario a quelques techniques particulières, se tenant par exemple sur les mains pour ne pas être blessé par les objets qui tombent du ciel, et sautant plus haut après deux acrobaties.

CAPTURE D’ÉCRAN

On a droit dans les premiers tableaux à un cadeau trop rare, des tutoriels sous la forme de cubes ornés d’un point d’interrogation qui nous expliquent comment utiliser ces techniques.

Dans certains tableaux, on complique la donne en escortant un troupeau de mini Mario jusqu’à leur boîte de jouets. Ces petits mignons comme tout vont crier « Come Back ! » si vous vous éloignez trop et peuvent, tout en vous suivant à un niveau inférieur, déclencher eux-mêmes certains interrupteurs ou récolter les cadeaux. Car la réussite d’un tableau repose, en plus de l’atteinte de l’objectif ultime, sur la récolte de cadeaux de différentes couleurs.

On a le choix d’entrée de jeu entre le mode Classique et le mode Détendu, où Mario revient à un point marqué par un drapeau s’il meurt et où il n’y a pas de limite de temps. C’est ce mode que nous avons surtout expérimenté. Il est également possible de jouer à deux en mode local. Les tableaux sont alors légèrement modifiés pour offrir un meilleur défi.

Les solutions à ces petits tableaux enfantins sont parfois loin d’être simples, même en mode Détendu. Si le chemin semble parfois évident, des fantômes, des oiseaux, des plantes carnivores, des boulets de canon, de la lave en fusion ou des rayons laser, entre autres, sont là pour vous compliquer la vie.

Bien vieillir

Et chaque monde se termine par un affrontement avec le grand boss, Donkey Kong, qu’il faut assommer à coups de poubelle, de baril ou de fruit.

CAPTURE D’ÉCRAN

Tout cela est plutôt divertissant, à ne pas prendre trop au sérieux, et se déguste tranquillement. Ne soyez pas trop gourmand en voulant engloutir trop rapidement vos 130 tableaux, ils sont tout de même un peu répétitifs malgré l’imagination échevelée des concepteurs.

Mais somme toute, il a fière allure pour ses 43 ans, ce Donkey Kong.