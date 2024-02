Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quel jeu, avec quel montant total de bourses depuis 2010, a récemment été couronné comme étant le plus payant de tous les temps ?

Réponse

Il s’agit de Dota 2, dont les bourses dans 59 tournois de sports électroniques ont atteint 273 millions US, selon une compilation du site CSGOLuck.

Cyberconseils gratuits

IMAGE FOURNIE PAR CYBER101 Cyber101 propose des vidéos en dessin animé de quelques minutes sur la cybersécurité, suivies d’un jeu-questionnaire.

Expert en TI et en cybersécurité depuis 20 ans, Guillaume Bélanger trouvait que les employés de ses clients manquaient « cruellement de formation » dans ce domaine. Un ami d’enfance, Benjamin Beauregard, et lui ont donc mis sur pied un site très bien fait, Cyber101, qui offre gratuitement cette formation. Des vidéos en dessin animé de quelques minutes, pas du tout gnangnan, sont suivies d’un jeu-questionnaire. Une version commerciale payante avec des « options additionnelles » sera éventuellement offerte aux entreprises, précise M. Bélanger.

Visitez Cyber101

Mario symphonique

IMAGE FOURNIE PAR L’ORCHESTRE DE JEUX VIDÉO Au menu ce week-end avec l’Orchestre de jeux vidéo : Super Metroid, Yoshi’s Island, Castlevania, Donkey Kong Country, entre autres. Il reste des billets.

Tout gamer sera ému d’apprendre l’existence à Montréal depuis 2008 de l’Orchestre de jeux vidéo et de ses 58 membres. Clarinettes, flûtes, saxophones, instruments à vent appuyés par des cordes et des percussions seront en spectacle ce week-end au collège Regina Assumpta. Le programme est basé sur « la musique des légendaires consoles NES et SNES ». Au menu, choisi dans un impressionnant répertoire de plus de 200 œuvres : Super Metroid, Yoshi’s Island, Castlevania, Donkey Kong Country, entre autres. Il reste des billets.

Consultez le site officiel de l’Orchestre de jeux vidéo

Cachez ce cache

PHOTO DON RYAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La disparition des « caches », ces traces enregistrées de sites internet, dans les résultats de recherche sur Google a été confirmée par l’entreprise avec un message sur X le 1er février dernier.

Oui, l’internet a bien changé. La disparition des « caches », ces traces enregistrées de sites internet, dans les résultats de recherche sur Google a été confirmée par l’entreprise avec un message sur X le 1er février dernier. Google est apparu à une époque où l’internet était un peu broche à foin, où les sites disparaissaient, et où utilisateurs et serveurs avaient de fréquents problèmes de connexion. « Aujourd’hui, les choses se sont considérablement améliorées, alors nous avons décidé de retirer les caches », explique le message.

Lisez le message de Google Search liaison sur X (en anglais)

Le retour d’Alan Wake

IMAGE FOURNIE PAR BEHAVIOUR INTERACTIVE Le survivant Alan Wake dispose dans Dead by Daylight de trois « compétences », notamment celle de courir plus vite quand il allume une lampe de poche.

Pour bien des amateurs, le jeu vidéo Alan Wake serait devenu une franchise culte si sa sortie n’avait pas été éclipsée en 2010 par l’énorme succès de Red Dead Redemption. Ce n’est qu’en 2023 que ce jeu a eu un deuxième opus. Behaviour Interactive a participé au retour en ajoutant fin janvier le personnage d’Alan Wake comme survivant dans son jeu Dead by Daylight. Cet écrivain tourmenté qui tente de s’échapper d’un cauchemardesque antre noir dispose dans DbD de trois « compétences », notamment celle de courir plus vite quand il allume une lampe de poche.

Apprenez-en plus sur le « survivant » Alan Wake