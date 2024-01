Investissements dans l’IA générative L’autorité américaine de la concurrence lance une enquête

(San Francisco) L’autorité américaine de la concurrence (FTC) a annoncé jeudi avoir lancé une enquête sur les « investissements et partenariats dans l’intelligence artificielle (IA) générative », visant les entreprises leaders du secteur, à commencer par OpenAI et son principal investisseur Microsoft, ainsi que Google, Amazon et Anthropic.