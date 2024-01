Another Code : Recollection Entre la lumière et la lenteur

Another Code : Recollection est un jeu troublant et lumineux à la fois, plongeant dans une histoire de meurtres et de mystères familiaux vue par une adolescente de 13 ans. Et il faut lui pardonner la lenteur extrême de l’action et les dialogues en phylactères pour apprécier le ton original et la narration prenante.