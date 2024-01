Quelques bits de l’actualité numérique.

Quiz

PHOTO DAVID PAUL MORRIS, ARCHIVES LA PRESSE BLOOMBERG Le PDG de HP, Enrique Lores, a assuré que la pratique controversée d’interdire l’utilisation de cartouches d’autres entreprises dans ses imprimantes était une question de cybersécurité, « des virus [pouvant être] cachés dans des cartouches ».

Quelle raison a évoquée le PDG de HP Enrique Lores, dont les imprimantes refusent les cartouches d’encre d’autres entreprises ?

Le PDG de HP, à l’antenne de CNBC jeudi dernier, a défendu ainsi cette pratique controversée qui fait l’objet d’une action collective : « Nous avons constaté que des virus peuvent être cachés dans des cartouches [et contaminer] le réseau. »

Cellulaire et bébé

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’UNIVERSITÉ MCGILL Selon une étude de l’Université McGill, « les femmes à faible revenu ou de région sous-développée qui possèdent leur propre téléphone cellulaire vivent des grossesses plus saines et donnent naissance à des bébés en meilleure santé ».

À première vue, une recherche intitulée « Téléphone cellulaire et santé du bébé » laisse craindre le pire. C’est en fait exactement le contraire, selon une étude de l’Université McGill. « Les femmes à faible revenu ou de région sous-développée qui possèdent leur propre téléphone cellulaire vivent des grossesses plus saines et donnent naissance à des bébés en meilleure santé », indique Luca Maria Pesando, professeure associée au département de sociologie de l’Université McGill et coauteure de l’étude. Son explication : le téléphone cellulaire permet d’accéder à une foule de connaissances en ligne.

Lenteur et mystère

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Another Code : Recollection est un jeu troublant et lumineux à la fois, plongeant dans une histoire de meurtres et de mystères familiaux vue par une adolescente de 13 ans.

Another Code : Recollection, lancé le 19 janvier dernier, ressemble à bien des jeux pour Nintendo Switch, avec ses personnages enfantins aux grands yeux se parlant par des bulles affichées à l’écran. Mais il ne faut que quelques minutes pour être déboussolé, quand on assiste à l’assassinat par balles des parents de la petite Ashley Mizuki Robins, alors âgée de 3 ans. On n’est plus dans Mario et ses amis, de toute évidence, mais dans une enquête dans un somptueux manoir où des casse-tête inventifs révèlent des secrets de famille.

« Le joueur du siècle » réhabilité

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Billie Mitchell, celui qui s’était autoproclamé « le joueur du siècle », avait été accusé en 2018 d’avoir obtenu ses performances sur Donkey Kong en jouant sur un appareil modifié, et dépouillé de ses titres.

Le 16 janvier dernier, la bible des scores du jeu vidéo, Twin Galaxies, a réintégré les résultats records de Billie Mitchell, celui qui s’était autoproclamé « le joueur du siècle ». Il avait notamment obtenu des scores phénoménaux sur des jeux d’arcade Donkey Kong, Centipede et Pac-Man et avait fait son entrée dans le livre des records Guinness. Il avait été accusé en 2018 d’avoir obtenu ses performances sur Donkey Kong en jouant sur un appareil modifié, et dépouillé de ses titres. Il a été réhabilité presque six ans plus tard grâce au témoignage d’un informaticien expert, Michael Zyda.

Plus difficiles à voler

PHOTO FRANCIS MASCARENHAS, REUTERS Une nouveauté rend le vol des iPhone plus difficile : même si le voleur dispose du mot de passe de l’appareil, il devra être reconnu avec FaceID ou TouchID pour changer les réglages importants.

Il est rare qu’une mise à jour entre deux versions principales soit digne de mention, mais c’est bien le cas d’iOS 17.3, offerte depuis peu sur les iPhone. En résumé, une nouveauté rend le vol d’un téléphone encore plus difficile : même si le voleur dispose du mot de passe de l’appareil, il devra être reconnu avec FaceID ou TouchID pour changer les réglages importants, ajouter une nouvelle carte de paiement ou désactiver le mode Perdu.