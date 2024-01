Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

À quelle première a donné lieu le jeu Tetris le 21 décembre dernier, 34 ans après sa sortie sur NES ?

Réponse

Pour la première fois, un humain, en l’occurrence un adolescent américain de 13 ans du nom de Willis Gibson, s’est rendu au niveau 157, faisant figer la machine. Seules des intelligences artificielles étaient parvenues jusqu’à maintenant à ce résultat.

Et le meilleur Assassin est…

IMAGE EXTRAITE DU SITE WEB UBISOFT.COM Le pire Assassin’s Creed, selon le palmarès de Kotaku : Chronicles, en 2015, un « essai raté », selon les auteurs.

L’équipe du site Kotaku, une référence en matière de jeu vidéo, a procédé à un exercice périlleux, mais très instructif : classer du pire au meilleur les 16 opus « canoniques » du jeu Assassin’s Creed, dont la plupart ont été concoctés à Montréal. Le pire : Chronicles, en 2015, un « essai raté », selon les auteurs. Le plus récent, Mirage, hérite d’une très honorable quatrième place. Et en première position : Origins, adoré par certains, décrié par les puristes de la franchise.

Oreilles à gâter

PHOTO FOURNIE PAR HUAWEI Contrôle tactile du volume, basse étonnante, connexion de deux appareils simultanément, annulation du bruit ambiant efficace : les écouteurs sans fil FreeBuds Pro 3 de Huawei sont peaufinés jusque dans les petits détails.

Contrôle tactile du volume, basse étonnante, connexion de deux appareils simultanément, annulation du bruit ambiant efficace : les écouteurs sans fil FreeBuds Pro 3 de Huawei sont peaufinés jusque dans les petits détails. L’étui, qui accepte la recharge magnétique, peut charger quatre fois les écouteurs. Nos réserves concernent la qualité de la réception des appels téléphoniques. Et si la commande vocale « Dis Siri » ou l’utilisation exclusive du Google Play Store sont des conditions incontournables, les FreeBuds Pro 3 ne sont pas des écouteurs pour vous.

Textos persistants

PHOTO CHRIS GOODNEY, ARCHIVES BLOOMBERG Depuis 2021, année de l’implantation sur tous les téléphones Android de la fonctionnalité RCS pour les textos, il est plus difficile de faire migrer ses textos quand on passe à un iPhone. Google a mis en ligne une page web pour permettre l’opération.

Vous avez peut-être subi cette mésaventure sans trouver la solution : en passant d’un téléphone Android à un iPhone, vous ne recevez plus vos textos. Votre carte SIM a beau être dans le nouvel iPhone, c’est l’ancien téléphone Android qui reçoit tout. Il s’agit d’un dommage collatéral d’une nouvelle fonction implantée par Google en 2021, les messages « Rich Communication Services » imitant iMessage et permettant la gestion des textos par WiFi. La solution la plus simple : désactiver cette fonction RCS, ce que Google permet de faire sur une page web montée pour l’occasion.

Une bonne pâte

IMAGE FOURNIE PAR WILDARTS STUDIO Sous ses allures de jeu indépendant bon enfant, Born of Bread, du studio de Blainville WildArts, bouillonne de créativité et d’humour.

Sous ses allures de jeu indépendant bon enfant, Born of Bread, du studio de Blainville WildArts, bouillonne de créativité et d’humour. Ce jeu reprend en la détournant l’esthétique de jeux comme Papier Mario, où des personnages plats se promènent dans des décors 3D. L’aventure de type RPG est menée par Tipain, un golem sorti par accident du four du boulanger royal Papa Dufourneau, qui doit affronter en mode coup par coup ses ennemis. Si on peut trouver la mécanique un peu répétitive, il y a là les ingrédients pour s’amuser pendant de longues heures.